RUSIJA IZVELA STRAHOVIT NAPAD NA UKRAJINU, IMA MRTVIH I RANJENIH! Objavljeni stravični snimci udara na gradove, porodične kuće u PLAMENU! (FOTO+VIDEO)

Rusija je tokom noći izvela nove vazdušne udare na Ukrajinu, a meta su bili Harkov, Odesa i Sumi, gde ima mrtvih i ranjenih.

U ruskom napadu dronom tokom noći poginula je dvadesetogodišnja devojka u ukrajinskom gradu Harkovu, saopštili su ukrajinski zvaničnici, dok su dodatni napadi zabeleženi i u oblastima Sumi i Odesa.

Napad na kuću u Harkovu

U ruskom udaru na severoistočni ukrajinski grad Harkov poginula je 20-godišnja devojka, a ranjeno više osoba tokom noći, saopštili su regionalni zvaničnici u ranim jutarnjim satima u nedelju.

Russian drone strike kills woman in Ukraine’s Kharkiv https://t.co/im1Tp8fx9O — The Sun Malaysia (@theSundaily) 18. јануар 2026.

- Postoje informacije o jednoj osobi koja je poginula što je posledica neprijateljskog napada dronom na privatnu kuću - rekao je gradonačelnik Harkova Igor Terehov u objavi na Telegramu.

Povređeni i posledice napada

Regionalni guverner Oleg Sinegubov kasnije je naveo da je bespilotna letelica (UAV) udarila u stambeni objekat, pri čemu je stradala 20-godišnja žena, dok je druga osoba ranjena. Sinegubov je dodao i da je 41-godišnja žena pretrpela "akutnu stresnu reakciju" nakon napada.

Napadi i u Sumiju i Odesi

Napadi nisu bili ograničeni samo na Harkov. U severoistočnoj oblasti Sumi, službe za vanredne situacije saopštile su da su u vazdušnom udaru na stambeno naselje ranjene tri žene i jedno sedmogodišnje dete.

⚡️L'ennemi a porté un coup aux infrastructures énergétiques d'Odesa, — DSN.



Un bâtiment de production et une voiture ont été endommagés. Les secouristes ont rapidement éteint l'incendie.



Il n'y a actuellement aucune information sur les morts ou les blessés. pic.twitter.com/SW5CVj8uEb — Love🇺🇦Ukraine Charles Rume 🇱🇺 #TAEM (@CharlesRume) 18. јануар 2026.

Preliminarne procene ukazuju na oštećenja na 15 stambenih objekata. U oblasti Odesa, zvaničnici Izmailskog okruga prijavili su još jedan ruski napad, ponovo usmeren na objekte kritične infrastrukture.

Bez žrtava u Odeskoj oblasti

Prema prvim informacijama, u ovom napadu nije bilo žrtava, ali su zvaničnici naveli da se radi o nastavku obrasca ponovnih udara na region dunavskih luka.

Atacuri rusești în Ucraina: o tânără moartă și mai multe persoane rănite în Kharkiv. pic.twitter.com/kj6J1TLFD8 — unumihai (@unumihaii) 18. јануар 2026.

Diplomatski kontekst

Napadi su usledili u trenutku kada su ukrajinski pregovarači u subotu stigli u Sjedinjene Američke Države na razgovore sa administracijom predsednikaDonalda Trampao mogućnostima okončanja četvorogodišnjeg rata sa Rusijom.

⚡️The enemy struck energy infrastructure facilities in Odesa region, — SES.



A production facility and a passenger car were damaged. Rescuers promptly extinguished the fire.



There is currently no information about fatalities or injuries.



👉Current fundraising for the Armed… pic.twitter.com/V3tnUnJJeV — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) 18. јануар 2026.

Očekuje se da će fokus biti na bezbednosnim garancijama i posleratnoj obnovi. Rat u Ukrajini predstavlja najteži oružani sukob u Evropi od Drugog svetskog rata.



Autor: Jovana Nerić