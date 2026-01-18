RUSIJA IZVELA STRAHOVIT NAPAD NA UKRAJINU, IMA MRTVIH I RANJENIH! Objavljeni stravični snimci udara na gradove, porodične kuće u PLAMENU! (FOTO+VIDEO)

Rusija je tokom noći izvela nove vazdušne udare na Ukrajinu, a meta su bili Harkov, Odesa i Sumi, gde ima mrtvih i ranjenih.
U ruskom napadu dronom tokom noći poginula je dvadesetogodišnja devojka u ukrajinskom gradu Harkovu, saopštili su ukrajinski zvaničnici, dok su dodatni napadi zabeleženi i u oblastima Sumi i Odesa.
Napad na kuću u Harkovu
U ruskom udaru na severoistočni ukrajinski grad Harkov poginula je 20-godišnja devojka, a ranjeno više osoba tokom noći, saopštili su regionalni zvaničnici u ranim jutarnjim satima u nedelju.
- Postoje informacije o jednoj osobi koja je poginula što je posledica neprijateljskog napada dronom na privatnu kuću - rekao je gradonačelnik Harkova Igor Terehov u objavi na Telegramu.
Povređeni i posledice napada
Regionalni guverner Oleg Sinegubov kasnije je naveo da je bespilotna letelica (UAV) udarila u stambeni objekat, pri čemu je stradala 20-godišnja žena, dok je druga osoba ranjena. Sinegubov je dodao i da je 41-godišnja žena pretrpela "akutnu stresnu reakciju" nakon napada.
Napadi i u Sumiju i Odesi
Napadi nisu bili ograničeni samo na Harkov. U severoistočnoj oblasti Sumi, službe za vanredne situacije saopštile su da su u vazdušnom udaru na stambeno naselje ranjene tri žene i jedno sedmogodišnje dete.
Preliminarne procene ukazuju na oštećenja na 15 stambenih objekata. U oblasti Odesa, zvaničnici Izmailskog okruga prijavili su još jedan ruski napad, ponovo usmeren na objekte kritične infrastrukture.
Bez žrtava u Odeskoj oblasti
Prema prvim informacijama, u ovom napadu nije bilo žrtava, ali su zvaničnici naveli da se radi o nastavku obrasca ponovnih udara na region dunavskih luka.
Diplomatski kontekst
Napadi su usledili u trenutku kada su ukrajinski pregovarači u subotu stigli u Sjedinjene Američke Države na razgovore sa administracijom predsednikaDonalda Trampao mogućnostima okončanja četvorogodišnjeg rata sa Rusijom.
Očekuje se da će fokus biti na bezbednosnim garancijama i posleratnoj obnovi. Rat u Ukrajini predstavlja najteži oružani sukob u Evropi od Drugog svetskog rata.
Autor: Jovana Nerić