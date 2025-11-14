GORI KIJEV! POGOĐENE STAMBENE ZGRADE, IMA MRTVIH I RANJENIH! Rusija izvela BRUTALNE udare na prestonicu Ukrajine! Uzbuna u celoj zemlji (FOTO+VIDEO)

Rusija je tokom noći između 13. i 14. novembra izvela obiman vazdušni napad na Kijev, zasipajući prestonicu stotinama dronova i raketa.

Zvaničnici su saopštili da je najmanje jedna osoba poginula, dok je najmanje 25 ranjeno. Devetoro ranjenih, uključujući i trudnicu, hospitalizovano je. Među povređenima je i dvoje dece, uzrasta 7 i 10 godina.

Međutim, prema izveštajima koji stižu sa društvenih platformi, posebno sa platforme "Iks" govori se o troje poginulih i 26 ranjenih u ruskim udarima.

Moguće da ima još žrtava pod ruševinama

Russland attackiert Kyiv mit massiver Gewalt, mit Raketen und Drohnen gezielt auf Wohngebäude. Bei einem der massivsten Angriffe der gesamten letzten Jahre wurden Wohngebäude und medizinische Einrichtungen angegriffen.



Putin-Russland will KEINEN Frieden und zerstört, was es… https://t.co/jOyZEQUwlE — Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (@IGFM_DE) 14. новембар 2025.

Još dve osobe su možda nastradale, ali informacije nisu potvrđene jer spasioci ne mogu da izvuku tela iz ruševina, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Serija snažnih eksplozija tokom noći

Prema izveštajima novinara, prve eksplozije su zabeležene oko 00:45 sati po lokalnom vremenu, nakon čega su usledila još dva talasa eksplozija između 1 i 1:30 časova.

⚡Footage of the nighttime attack in #Kyiv



According to authorities, 26 people were injured and three were killed. The city is experiencing power and heat outages. #UkraineWar



Dozens of residential buildings were damaged. pic.twitter.com/DwpTeRr6ev — News.Az (@news_az) 14. новембар 2025.

- Rusi gađaju stambene zgrade. Pogođeni su brojni soliteri u skoro svakom delu grada - upozorio je šef Kijevske vojne administracijeTimur Tkačenko.

Najmanje 11 stambenih zgrada pogođeno

Kličko je naveo da je u napadu pogođeno najmanje 11 višespratnica širom grada.

Three people killed, over 30 wounded in russian attack on Kyiv last night. The russians used a combined attack with ballistic missiles, cruise missiles, and drones. pic.twitter.com/pNY3AlzTw0 — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) 14. новембар 2025.

Spasioci su evakuisali više od 40 ljudi iz pogođenih zgrada, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Zabeleženi su udari, požari i evakuacije u distriktima Podilski, Dnjiprovskij, Desnjanskij, Solomijanskij, Svjatošinskij i Obolonski.

Požar u Desnjanskom distriktu i dodatna razaranja

Požar je izbio između 5. i 8. sprata solitera u Desnjanskom distriktu, gde je jedna osoba poginula. U napadu su oštećeni bolnica, škola i drveni objekti sportskog kompleksa, navela je služba za vanredne situacije.

🚨 Kyiv under attack: Russia launched a multi-pronged missile and drone strike, resulting in 1 death and at least 24 injuries. Stay safe and stay strong, Kyiv. 💙💛 #Kyiv #Ukraine #StandWithUkraine #Peace pic.twitter.com/tREiDPHNRH — ceanmedia (@ceanmedia) 14. новембар 2025.

Kličko je dodao da je deo mreže daljinskog grejanja takođe oštećen i da ekipe procenjuju razmere štete.

Prijavljen je i nestanak struje u više delova grada tokom napada.

Dronovi i rakete pogodili više regiona Ukrajine

Dok su zgrade gorele u Kijevu, ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo izvestilo je o talasima dronova usmerenih ka centralnim, južnim i istočnim regionima zemlje.

3 people were killed and 26 were injured as a result of the massive night strike of Kyiv.



Also, it is known about 6 wounded in the Kyiv region. pic.twitter.com/BAWxAK0eBF — Center for Countering Disinformation (@CforCD) 14. новембар 2025.

Monitoring grupe prijavile su da je ka prestonici poslato više od 120 dronova i mamaca. Takođe je lansirano na desetine krstarećih i balističkih raketa.

Napadi i u Kijevskoj oblasti

U Kijevskoj oblasti ranjeno je šest osoba, uključujući i jedno dete, rekao je guverner Nikolaj Kalašnjik. Četvoro je hospitalizovano zbog posekotina, opekotina i povreda glave. Sedmogodišnji dečak zadobio je povredu lica i dobio medicinsku pomoć.

⚡️Russia attacked Kyiv with drones and missiles overnight. pic.twitter.com/b1AuacTBP9 — The Global Monitor (@theglobal4u) 14. новембар 2025.

Kalašnjik je naveo da su pogođene kuće, skladišta, industrijski objekti i automobili.

Protivvazdušna odbrana aktivna sve vreme

Zvaničnici su potvrdili da je protivvazdušna odbrana delovala u prestonici. Vazdušna uzbuna oglašena je u celoj zemlji zbog opasnosti od raketnog napada. Rusija redovno izvodi masovne napade na ukrajinske gradove od početka rata u februaru 2022. godine.

Poslednjih meseci Moskva je pojačala napade na energetsku infrastrukturu u pokušaju da Ukrajinu uvede u još jednu tešku zimu.

Nedavni veliki napadi na energetsku mrežu

U velikom napadu 8. novembra, ukrajinski gradovi pretrpeli su "jedan od najvećih direktnih balističkih napada na energetske objekte" od februara 2022, saopštila je sada već bivša ministarka energetike Svetlana Grinčuk.

Napad je primorao više ukrajinskih gradova, uključujući Kijev, da uvedu preko 12 sati vanrednih isključenja struje kako bi stabilizovali energetsku situaciju.

Autor: A.A.