NESTALA MAJKA ČETVORO DECE! Porodica nekoliko dana kasnije dobila JEZIVU PORUKU - Svaki trag joj se gubi OVDE

Misteriozni slučaj nestanka Mihaele B. (48), majke četvoro dece, potresa Evropu. Mihaela je pre tri meseca nestala u Austriji, a trag policiju vodi u Nemačku...

Drama je počela 13. februara, kada se Mihaela ukrcala u voz, bez da je ikoga obavestila o tome gde ide. Naknadno je, navodno, pustila svojim najmilijima veoma čudnu poruku, koja zbunjuje policiju.

Naime, na dan kada je nestala, Mihaela B. iz Sankt Georgena an der Štifinga (Austrija), ponela je sa sobom samo nekoliko stvari, zajedno sa pasošem, vozačkom dozvolom i novcem. Nije pronađena nikakva poruka koja bi ukazivala na njeno odredište.

Prema policijskoj istrazi, Mihaela je kobnog dana peške otišla do železničke stanice u Vildonu, udaljene oko četiri kilometra od njene kuće. Psi tragači su pratili njen miris dotle. Ali onda se trag "ohladio". Policija je pokrenula potragu za majkom i, prema pisanju lista Kronen Cajtung, ubrzo nakon toga je stigao misteriozni imejl. Poslat je sa servera u inostranstvu, u ime nestale žene, i glasio je: "Nisam otišla dobrovoljno. Ali prestanite da me tražite".

Da li je Mihaela B. zaista sama napisala ovu poruku? Za sada je potpuno nejasno.

Ono što je sigurno jeste da Mihaela B. nije poslala poruku sa svog mobilnog telefona ili računara jer je oba ostavila kod kuće. Rođak je pretražio uređaje i pronašao železničke karte od Graca do Beča, a zatim do Hamburga. Mihaela B. je platila karte, datirane na dan njenog nestanka, poklon karticom. Prema pisanju austrijskih medija, istražuju se i poruke u ćaskanju koje je navodno slala na platformama za upoznavanje.

Da li su ovi događaji povezani sa nestankom majke? Najstarija ćerka je medijima rekla da to što se dogodilo nimalo ne liči na njenu mamu.

- Jednostavno se ne uklapa u karakter moje majke to što nas je napustila - rekla je ćerka koja sumnja da je njena majka želela da ode samo na nekoliko dana, ali da je neko možda sada drži zarobljenu.

- Mislim da je moja majka verovatno zatočena u Hamburgu i da joj je zabranjen kontakt sa mnom ili bilo kim drugim u našoj porodici - rekla je dvadesetjednogodišnjakinja.

Mediji pišu da je Mihaela građevinski inženjer i da se bavila i uzgojem pasa. Osim što je brinula o četvoro dece, Mihaela je brinula i o četiri čivave, od kojih je jedna bila skotna.

- Ne liči ni na našu majku da samo tako ostavi kučiće - dodala su deca.

Autor: Iva Besarabić