DRAMA U BRITANIJI: Učenik umro od MENIGITISA, još dvoje zaraženo, a ni ne idu u istu školu

Dvoje učenika iz različitih škola u Britaniji leče se od meningitisa, saopštile su zdravstvene vlasti, koje su potvrdile i da je treći učenik preminuo.
Kako piše SkyNews, tri slučaja su identifikovana u Redingu, uključujući jednog učenika Henli koledža u Oksfordširu koji je preminuo.
Druga dva slučaja su učenici škole Reding Blu Kout i srednje škole Hajdaun i Centra za šesti razred, saopštila je Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA).
Ističu da je testiranje jednog od slučajeva pokazalo da se ne radi o istom soju meningitisa B kao u prethodnim epidemijama ove godine u Kentu i Dorsetu.
U ovom trenutku nema informacija koliko godina imaju oboleli, kao ni učenik koji je preminuo.
