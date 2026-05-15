AKTUELNO

Svet

HAOS U NEMAČKOJ: Procurile otrovne hemikalije u fabrici, povređeno 30 radnika

Izvor: Pink.rs/Telergaf.rs, Foto: Tanjug AP/Steven Hutchings ||

U hemijskom akcidentu koji se danas dogodio u industrijskom pogonu u Nirnbergupovređeno je 30 osoba, od kojih su dve u životnoj opasnosti, saopštle su nemačke službe za vanredne situacije.

Prema navodima Bavarskog crvenog krsta, jedna osoba je reanimirana na licu mesta posle curenja za sada nepoznate hemikalije u fabrici u ulici Turn-und-Taksis, u gradskom naselju Šafhof, prenosi Bild.

Incident se dogodio oko 11.30 časova, nakon čega su na teren upućene jake snage vatrogasaca, hitne pomoći i policije. Prema podacima vatrogasne službe, u akciji je učestvovalo oko 100 pripadnika spasilačkih ekipa.

Nadležni su naveli da je 20 osoba zadobilo lakše povrede, osam srednje teške, dok su dve osobe teško povređene i nalaze se u kritičnom stanju.

Ukupno 17 povređenih prevezeno je u bolnice radi daljeg lečenja, dok je oko 90 ljudi zbrinuto na licu mesta.

Uzrok nesreće i vrsta hemikalije koja je iscurila za sada nisu poznati. Vatrogasci su saopštili da kompanija u kojoj se nesreća dogodila redovno koristi hemijske supstance u procesu rada.

Objekat je iz predostrožnosti evakuisan, a prema informacijama službi za vanredne situacije, nije bilo opasnosti po stanovništvo jer su se oslobođene supstance zadržale unutar zgrade.

pročitajte još

Počelo je odbrojavanje: Spektakl na Kuli Beograd u čast Ekspa 2027

Autor: Marija Radić

#Fabrika

#Hemikalije

#Nemačka

#Vatrogasci

#radnici

POVEZANE VESTI

Svet

SRUŠIO SE PLAFON U MANASTIRU TOKOM SVADBE! Drama u Italiji: Više od 30 gostiju povređeno, među njima i deca (FOTO)

Hronika

PET RADNIKA POVREĐENO U POŽARU U LUČANIMA - Evo šta se desilo u fabrici ''Milan Blagojević''

Svet

STRAVIČAN POŽAR U VALENSIJI - Najmanje 4 osobe POGINULE, 14 povređeno! U zgradi živelo 450 stanara (FOTO+VIDEO)

Svet

CIKLON BORIS ODNEO PET ŽIVOTA U KOMŠILUKU: Katastrofalne poplave, bujica odnela muškarca, upaljen crveni alarm! (VIDEO)

Svet

TRAGEDIJA U FABRICI VOSKA U NEMAČKOJ Iscurile opasne hemikalije: Jedan radnik preminuo, četiri osobe povređene

Hronika

Pet osoba povređeno u dve saobraćajne nesreće u Beogradu