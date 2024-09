CIKLON BORIS ODNEO PET ŽIVOTA U KOMŠILUKU: Katastrofalne poplave, bujica odnela muškarca, upaljen crveni alarm! (VIDEO)

Pet osoba je poginulo u istočnoj Rumuniji a više desetina je zaglavljeno u poplavljenim područjima, saopštile su danas službe za vanredne situacije.

Tela su pronađena na lokalitetima Pečea, Draguseni, Kostače Negri i Korod.

Nacionalna meteorološka administracija Rumunije izdala je u danas crveno upozorenje za obilne padavine u nekoliko mesta u okruzima Vaslui i Galati. Ciklon Boris je pogodio Rumuniju, donoseći velike količine padavina i izazvavši razorne poplave na istoku zemlje.

Velike poplave: dvoje mrtvih u Galatiju

Prema rečima vlasti, iznenadne poplave dostigle su preko 150 litara po metru kvadratnom za manje od 24 sata. U okrugu Vaslui, na hidrometrijskoj stanici Carja zabeleženo je 165,8 litara po metru kvadratnom padavina, dok je na hidrometrijskoj stanici Gsnešti u okrugu Galati zabeleženo 148,1 litara po metru kvadratnom, piše Libertatea.

