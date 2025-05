Kačavenda udarila na Gastoza: Ovaj potez joj se nikako nije dopao, konačno mu pokazala zube! (VIDEO)

Nije joj se svidela njegova reakcija!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Milenu Kačavendu.

- Nakon debate videli smo tvoju reakciju na Gastozovu izjavu, delimo tvoje mišljenje. Koliko to menja tvoja mišljenje o njegovoj ljubavi prema Anđeli?

- Meni je to bilo bljak, rekla sam Marku. Ja imam drugačiji stav, a imam i godina. Kakvi roditelji? Za ljubav mora da se bori. On je rekao da bi se odmah pomerio. To menja moje mišljenje i pitala sam se da li ljudi odgovaraju ono što žele da čuju gledaoci. Oni i da nisu dobili podršku verujem da to ne bi uradio. Pitala sam se da li ljudi govore ono što misle ili ono što treba da se čuje. Nije mi se svidelo njegovo mišljenje - pričala je Milena.

- Stojim iza toga jer znam kroz šta je prošla prošle sezone, a ja da se pravim pametan i da im prkosim nisam taj lik. Ja volim i poštujem što joj je mišljenje roditelja jako bitno i ne bih voleo da je Anđela neko ko ne poštuje svoje roditelje. Ja sam rekao kad bismo izašli odavde, da smo imali neki problem, stopirao bih na silu, pa bismo seli svi zajedno. Naravno da je ne bih pustio - dodao je Gastoz.

- Ovo nema veze sa mozgom, jer vaša veza ne može da se poredi sa onom - rekla je Milena.

- Meni je mnogo bitno da devojka sa kojom sam sluša i poštuje porodicu. Uvek sam bio u dugim vezama dobar sa porodicama. Gledaj majku, biraj ćerku. Ja to poštujem, ludak sam, ali stari kov mora da se poštuje. Našao bih način da ih pridobijem, farbao bih ograde, prao kola, servirao ručak. Našao bih način da pridobijem roditelje kao i nju. Volim što poštuje roditelje - pričao je Gastoz.

- Mislim da se Anđela ne bi izmakla - rekla je Kačavenda.

- Tu bih pokazao da sam glavni u kući jer ona treba sa mnom da živi i to mora da se postavi - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić