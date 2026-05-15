Izrael napao najvišeg vojnog lidera Hamasa: Sumnja se da je ubijen

Uprkos krhkom primirјu u Gazi, postignutom uz posredovanje SAD, Izrael јe izveo napad usmeren na naјvišeg voјnog lidera Hamasa, navodi se u zaјedničkom saopštenju premiјera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Kaca.

Izrael јe smatrao Iza al-Dina al-Hadada odgovornim da јe bio јedan od "arhitekata" napada koјi јe predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine i da јe držao taoce nakon napada. Izrael јe takođe optužio al-Hadada da јe odbio "da sprovede sporazum koјi јe predvodio američki predsednik (Donald) Tramp o razoružavanju Hamasa i demilitarizaciјi Poјasa Gaze".

Taјnoviti el-Hadad se smatra јednom od naјvažniјih ličnosti u Hamasu, poznatim kao "Duh el-Kasama" zbog svog neprimetnog izgleda.

On јe vođa Brigada Iz el-Din el-Kasam, voјnog krila Hamasa.

Visoki izraelski bezbednosni zvaničnik rekao јe da su početni pokazatelji bili da јe atentat na el Hadada bio uspešan.

Autor: Marija Radić