Netanjahu: Rat sa Iranom nije završen, cilj uklanjanje uranijuma

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da rat sa Iranom "nije završen" i poručio da visoko obogaćeni uranijum mora biti uklonjen iz Irana, kao i da postrojenja za obogaćivanje uranijuma treba demontirati, uprkos krhkom primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

U intervjuu za CBS, Netanjahu je rekao da je Izrael značajno oslabio iranske nuklearne kapacitete, mrežu savezničkih oružanih grupa u regionu i proizvodnju raketa, ali da "još ima posla koji treba obaviti".

"Mnogo toga smo uništili, ali sve to i dalje postoji", rekao je Netanjahu.

Netanjahu je naveo da bi postizanje sporazuma bilo "najbolji način" da se visoko obogaćeni uranijum iznese iz Irana.

"Uđe se i ukloni", rekao je izraelski premijer, ne iznoseći detalje mogućih planova.

Netanjahu je odbio da precizira šta bi usledilo ukoliko dogovor sa Iranom ne bude postignut.

"Neću da iznosim vremenski okvir, ali mogu da kažem da je to izuzetno važna misija", poručio je Netanjahu.

