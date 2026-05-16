SZO: Osoba iz SAD negativna na hantavirus, broj slučajeva u svetu smanjen na 10

Direktorka Odeljenja za pripremljenost i prevenciju epidemija i pandemija pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) Marija van Kerhove izjavila je da je u Sjedinjenim Američkim Državama potvrđeno da je osoba koja je imala nejasan rezultat testa kasnije bila negativna na hantavirus, čime je ukupan broj slučajeva u svetu smanjen sa 11 na 10.

Van Kerhove je rekla da je raniji izveštaj agencije uključivao jednu osobu koja je imala neodređen rezultat testa, a radilo se o osobi iz Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Rojters.

"Naknadno smo dobili potvrdu iz SAD da je ta osoba bila negativna", istakla je ona.

U SAD se prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je juče iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Od tih osoba je zatraženo da ostanu kod kuće i izbegavaju kontakt sa drugima tokom 42-dnevnog perioda praćenja.

Lekar koji rukovodi situacijom sa hantavirusom u CDC Dejvid Fiter rekao je da su sve potencijalno zaražene osobe došle iz "tri galvne grupe" potencijalno zaraženih.

"To su putnici koji su nedavno repatrirani i nalaze se u Nebraski i Emoriju, zatim putnici koji su napustili kruzer i vratili se kućama pre nego što je epidemija uočena, i treće, oni koji su možda bili izloženi virusu tokom putovanja, posebno na letovima gde je bilo priustno simptomatskih slučaja", rekao je Fiter.

Epidemija smrtonosnog hantavirusa (andski soj) izbila je na holandskom kruzeru "MV Hondius" u aprilu ove godine, dok je bio na putu iz Argentine za Zelenortska Ostrva, a SZO upozorava da se očekuje porast broja slučajeva zbog dugog perioda inkubacije (šest do osam nedelja) i bliskog kontakta putnika.

Autor: D.Bošković