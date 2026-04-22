NETANJAHU: Izrael jači nego ikada, nastavlja borbu protiv SNAGA ZLA u svetu

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je Izrael jači nego ikada i da zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama predvodi borbu protiv "snaga zla u svetu".

On je naveo da su se neprijatelji u svakoj generaciji podizali sa ciljem da unište jevrejski narod, ali i dodao da se u onome što naziva "generacijom obnove", Izrael podiže protiv neprijatelja, prenosi Tajms of Izrael.

"Iranska osovina zla, koja je planirala da nas uništi, sada se bori za sopstveni opstanak. U ratu obnove razbili smo velike delove (iranske osovine)", nagalsio je Netanjahu.

Tokom obraćanja na državnoj ceremoniji povodom Dana nezavisnosti u Jerusalimu, Netanjahu je rekao da je Izrael pokrenuo dve smele operacije kako bi uklonio egzistencijalnu pretnju, misleći na opasnost koju predstavljaju iranski nuklearni i balistički raketni programi.

On je naveo da je Izrael sa američkim predsednikom Donaldom Trampom podigao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama na neviđene visine.

"Zadali smo težak udarac iranskom režimu terora, narušivši njegovu sposobnost da nas ugrožava. Ojačali smo poziciju Izraela kao regionalne sile. Izgradili smo nova savezništva i otvorili vrata širenju kruga mira", kazao je Netanjahu, pripisujući ove rezultate izraelskim vojnicima i građanima, kao i hrabrim odlukama koje je Izrael doneo.

Govoreći o Gazi, on je rekao da je Izrael vratio sve svoje taoce iz zatočeništva Hamasa ne praveći razliku između onih koji su vraćeni živi i onih čija su tela vraćena nakon što su ubijeni u zatočeništvu i dodao da Izrael nastavlja da se obračunava sa Hamasom kako bi se osiguralo da Gaza više ne predstavlja pretnju Izraelu.

Pohvalio je izraelske vojne akcije u Libanu i Siriji, uključujući uspostavljanje bezbednosnih zona u obe zemlje.

U Libanu, kako je rekao, Izrael je razneo ''pejdžere Hezbolaha'', ubio njegovog lidera Hasana Nasralaha i stvorio duboku bezbednosnu zonu koja udaljava pretnju od stanovnika severa.

"I u Siriji smo uspostavili bezbednosnu zonu…i štitimo našu braću Druze", dodao je on.

Netanjahu je istakao da Izrael nastavlja da napreduje na svim frontovima.

"Uz Božiju pomoć, završićemo pobedu, ojačati našu državu i osigurati našu budućnost", zaključio je izraelski premijer.

Autor: Iva Besarabić