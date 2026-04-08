NETANJAHU: Izrael je jači nego ikada, Iran NA KOLENIMA - Pobeda koja deluje nestvarno

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obratio se naciji ističući da je država ostvarila kolosalne pobede koje su do nedavno delovale potpuno nezamislivo.

U svom govoru, premijer je podvukao da je ključni ishod dosadašnje kampanje činjenica da je Iran slabiji nego ikada, dok je Izrael istovremeno dostigao vrhunac svoje snage. Netanjahu je poručio da ova nova realnost na Bliskom istoku nije slučajnost, već rezultat nepokolebljive odlučnosti i zajedničkog truda celokupnog društva koji je transformisao bezbednosnu sliku regiona.

Posebnu zahvalnost premijer je uputio građanima Izraela, hvaleći njihovu neverovatnu otpornost dok su provodili vreme u skloništima i sigurnim sobama, naglašavajući da su ove istorijske pobede izvojevane zajedničkim snagama.

On je istakao da su izraelski ratnici na prvim linijama i narod na domaćem frontu delovali kao jedno neraskidivo telo, što je omogućilo postizanje vojnih uspeha koji su do juče smatrani imaginarnim. U trenucima trijumfa, Netanjahu je odao najdublju poštu stradalima u borbi, naglašavajući da sa pijetetom saginje glavu pred herojima koji su pali za otadžbinu, dok je ranjenima uputio najiskrenije želje za brz i potpun oporavak uz obećanje da država stoji uz njihove porodice.

Uprkos do sada neviđenim uspesima, izraelski premijer je jasno stavio do znanja da misija još uvek nije u potpunosti završena i da pred državom stoje preostali strateški ciljevi koji se moraju ispuniti do kraja. On je uputio direktnu i nedvosmislenu poruku međunarodnoj zajednici i protivnicima, naglašavajući da će Izrael svoje preostale namere sprovesti u delo bez obzira na okolnosti.

Netanjahu je zaključio da će ovi ciljevi biti ostvareni ili putem postizanja čvrstog sporazuma koji garantuje bezbednost, ili momentalnim obnavljanjem borbenih dejstava, čime je potvrdio da Tel Aviv neće odstupiti dok se ne uspostavi potpuna stabilnost na svim granicama.

