Netanjahu pred stranim novinarima: 'Živ sam, a Iran je desetkovan'

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se danas stranim dopisnicima kako bi pre svega demantovao glasine o svojoj smrti, poručivši prisutnima da su oni „svedoci da je živ“, pre nego što je prešao na detaljan izveštaj o toku operacije „Uspon lava“.

U svom obraćanju, Netanjahu je istakao da Izrael i Sjedinjene Države, pod, kako je rekao, vizionarskim vođstvom predsednika Donalda Trampa, deluju sa neviđenom snagom kako bi uklonili egzistencijalne pretnje koje decenijama dolaze od strane režima ajatolaha.

Premijer je jasno definisao tri ključna cilja trenutne vojne kampanje. Prvi prioritet je potpuno uklanjanje nuklearne pretnje, a drugi uništenje iranskog arsenala balističkih raketa pre nego što ti kapaciteti budu sakriveni duboko pod zemlju, gde bi postali imuni na vazdušne napade. Kao treći, ali ne manje važan cilj, Netanjahu je naveo stvaranje uslova u kojima će iranski narod moći da povrati svoju slobodu i preuzme sudbinu u sopstvene ruke. On je naglasio da ovaj režim ne napada samo Izrael i Ameriku, već i čitav Bliski istok, podsećajući na udare iranskih proksija čak i na Kipar, unutar evropskih granica.

Industrijska baza Irana pretvorena u ruševine

Opisujući vojne uspehe postignute u proteklih 20 dana rata, Netanjahu je izjavio da se iranski arsenal raketa i dronova masovno degradira i da je pred potpunim uništenjem. On je posebno naglasio novu strategiju kojom se ne uništavaju samo gotove rakete, već i fabrike koje proizvode komponente za balističko i nuklearno oružje. Prema njegovim rečima, iranska vazdušna odbrana je postala beskorisna, dok se njihova mornarica sada nalazi na dnu mora, uključujući i jedinice koje su danas pogođene u Kaspijskom jezeru.

„Uništavamo njihovu industrijsku bazu na način na koji to nikada ranije nismo radili. Komandno-kontrolna struktura Irana je u potpunom haosu, a iako ima još posla, mi ćemo ga završiti do kraja“, poručio je Netanjahu, dodajući da Izrael aktivno pomaže američkim naporima da se deblokira Ormuski prolaz, koji Teheran pokušava da iskoristi za ucenu celog sveta.

Partnerstvo sa Trampom i „dug svetske javnosti“

Poseban deo govora Netanjahu je posvetio odnosu sa Belom kućom, odbacujući navode da je Izrael „uvukao“ Sjedinjene Države u sukob. On je naglasio da predsednik Tramp donosi odluke isključivo na osnovu onoga što je dobro za Ameriku i buduće generacije, podsećajući da je Tramp još pre 47 godina prepoznao opasnost ovog režima. Premijer je otkrio da mu je Tramp, tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu pre reizbora, prvi rekao da se mora osigurati da Iran nikada ne dobije nuklearno oružje.

Netanjahu je zaključio da se Izrael i Amerika ne bore samo za svoju bezbednost, već za opstanak zapadne civilizacije. On je naveo da iranski fanatici vide SAD kao „Veliku Satanu“ i da bi nuklearno naoružan Teheran predstavljao direktnu pretnju svakom američkom i evropskom gradu. Na kraju je istakao da lideri širom sveta u privatnim razgovorima priznaju značaj ove operacije, poručivši da svet duguje „duboku zahvalnost“ predsedniku Trampu zbog vođstva u naporima da se osigura globalna budućnost.