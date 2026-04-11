Netanjahu: Rat pokrenut jer je Iran bio blizu nuklearnog oružja, želimo mir s Libanom

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je Izrael pokrenuo rat protiv Irana jer je bio "veoma blizu" razvoja nuklearnog oružja, poručivši da njegova zemlja želi "pravi mirovni sporazum sa Libanom koji će trajati generacijama".

Netanjahu je, kako navodi Tajms of Izrael, u video-obraćanju naciji izjavio da je odluka o pokretanju rata protiv Irana doneta u februaru, nakon procena da je Teheran bio na ivici razvoja nuklearnog oružja i sticanja kapaciteta za proizvodnju hiljada raketa.

Prema njegovim rečima, da Izrael nije izveo dva napada na Iran tokom protekle godine, Islamska Republika bi "već posedovala nuklearno oružje".

Netanjahu je naveo da su izraelske službe prošle godine raspolagale obaveštajnim podacima da Iran priprema pretvaranje obogaćenog uranijuma u nuklearno oružje.

"Onog trenutka kada smo dobili te informacije, preduzeli smo akciju", rekao je on.

Dodao je da su nekoliko meseci kasnije dobijeni novi podaci da Iran planira proširenje raketnog i nuklearnog programa, kao i njihovo premeštanje duboko pod zemlju.

"Uspeli smo da razbijemo njihov nuklearni program i njihov raketni program", rekao je Netanjahu.

Istakao je i da je Izrael doveo situaciju do toga da Iran više nema postrojenja za obogaćivanje uranijuma, kao i da su uništene desetine objekata Iranske revolucionarne garde.

Govoreći o borbi protiv iranskih posrednika, Netanjahu je istakao da je Izrael stvorio "bezbednosne zone" u Gazi, Siriji i Libanu.

"Obračunaćemo se s Hamasom u Gazi", naglasio je Netanjahu dodajući i da borba protiv Hezbolaha "još uvek nije gotova".

Netanjahu je tokom obraćanja rekao i da je Liban nekoliko puta tražio otpočinjanje direktnih mirovnih pregovora.

"Odobrio sam pregovore", rekao je izraelski premijer, dodajući da postoje dva uslova - razoružavanje Hezbolaha i pravi mirovni sporazum koji će trajati generacijama.

Netanjahu je prethodno izjavio da kampanja protiv Irana još nije završena, uprkos tome što su u dosadašnjem toku kampanje ostvarena "istorijska dostignuća".

On je dodai i da su su Iran i njegovi pomagači želeli da "zadave Izrael", ali da je umesto toga "Izrael zadavio njih", prenosi Tajms of Izrael.

"Udarili smo ih, ali još uvek imamo mnogo toga da uradimo", rekao je Netanjahu.

Prema njegovim rečima, većinu svog života proveo je radeći na tome da Iran ne napravi nuklearno naoružanje, uključujući i odobravanje tajnih operacija protiv Irana, ali da "svet to nije želeo da čuje".

Netanjahu je rekao da je Izrael "probio barijeru straha" napadom na Iran prošlog juna.

Izraelski premijer obratio se dok su u Pakistanu toku pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku.

pročitajte još Uhapšeno 212 osoba na protestu zbog zabrane Palestinske akcije: Haos u Londonu

Autor: Marija Radić