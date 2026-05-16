UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! VELIKA BELA AJKULA RASKOMADALA ČOVEKA: Užas na poznatoj plaži - Nije mu bilo spasa

Odeljenje za primarnu industriju i regionalni razvoj (DPIRD) saopštilo je da je primilo prijavu da je muškarca ugrizla ajkula duga oko četiri metra.

Tridesetosmogodišnjeg muškarca napala je ajkula oko 10 časova u subotu na ostrvu Rotnest, nedaleko od Pertau Australiji. Pokrenuta je hitna spasilačka akcija, a muškarac je čamcem prevezen do pristaništa u zalivu DŽordi.

Veliki broj spasilaca i hitnih službi posmatrao je dok su policija i lekari pokušavali reanimaciju. Međutim, muškarac nije mogao da bude spasen, saopštio je portparol policije.

- Policija Zapadne Australije pripremiće izveštaj za mrtvozornika - dodao je on.

A man has died after being mauled by a shark off one of Australia's most famous islands.

The 38-year-old was attacked off Rottnest Island in WA, and was raced to a nearby jetty for urgent treatment. A four metre great white is believed to be responsible. pic.twitter.com/c0rX0siSex — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) 16. мај 2026.

Telo muškarca stavljeno je na nosila i potom prebačeno u vozilo hitne pomoći. Na odvojenim snimcima sa mesta događaja vidi se muškarac sa podvodnom puškom u čamcu morske policije, povezanim sa manjim plovilom.

Na ostrvo, koje se nalazi 19 kilometara od obale Fremantla, stigao je i spasilački helikopter.

"Surf Life Saving WA" objavio je na društvenim mrežama da je jutros oko 10 časova primećena velika bela ajkula duga oko pet metara, na oko 80 metara od obale. DPIRD je pozvao građane na dodatni oprez u područjima "Horseshoe Reef-a" i "Marjorie Bay-a".

There has been a fatal shark attack off Rottnest Island, a popular holiday hotspot. Desperate efforts to save a 38-year-old unfolded in front of holidaymakers with a four-metre great white, thought to be responsible. pic.twitter.com/Zz3nvNFrRM — 10 News Perth (@10NewsPER) 16. мај 2026.

Dodali su da će patrolni brod nadgledati područje. Posetioci plaža zamoljeni su da prijave svako uočavanje ajkula nadležnim službama. Ostrvo Rotnest je zaštićeni prirodni rezervat i veoma popularna turistička destinacija.

Ovaj incident dolazi nakon niza napada ajkula duž australijske obale ove godine. Četvoro ljudi napadnuto je u blizini Sidneja u roku od samo 48 sati u januaru.

Man Killed by 13 Foot Great White Shark in Western Australia pic.twitter.com/pG9P7LIA3d — DareSwears (@DareSwears) 16. мај 2026.

U tim napadima život je izgubio i dvanaestogodišnji Niko Antić, koji je preminuo u bolnici nedelju dana nakon što ga je 18. januara napala, kako se sumnja, bik-ajkula.

Autor: Iva Besarabić