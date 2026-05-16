EBOLA ODNELA 69 ŽIVOTA? Vratila se epidemija

Preoglašena je epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo.

Potvrđena su četiri smrtna slučaja, uz 246 sumnjivih pacijenata uz 65 žrtava čiji se uzrok smrti ispituje. Prema prvim elementima istrage, reč je o novom soju virusa.

Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je da organizuju hitan sastanak sa Kongom, Ugandom, Južnim Sudanom i svetskim partnerima kako bi ojačali prekogranični nadzor i pružili odgovor na epidemiju.

Uprkos kampanji vakcinacije koja je pokrenuta uz podršku SZO nakon poslednje epidemije 1. decembra prošle godine, kada je vakcinisano oko 50.000 ljudi, bolest se ponovo pojavila.

Ebola, prema SZO, ima stopu smrtnosti od 30 do čak 90 odsto. Prenosi se direktnim kontaktom.

