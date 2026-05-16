HOROR U ITALIJI! Sedmoro ljudi povređeno kada je vozač naleteo na prolaznike u Modeni: Zadobili su JEZIVE POVREDE

Sedam osoba je povređeno, od kojih su dve u kritičnom stanju, nakon što je vozač u centru italijanskog grada Modena naleteo na pešake, a potom pokušao da pobegne, ali su ga prolaznici sprečili u tome do dolaska policije, prenose danas lokalni mediji.

Nesreća se dogodila u jednoj od najprometnijih oblasti istorijskog centra grada, preneo je portal Today.it.

Automobil marke "Sitroen C3", koji je dolazio iz oblasti Largo Garibaldi, udario je grupu pešaka, a vozač koji je povređen u nesreći, zatim je pobegao peške i, navodno, nekoga izbo nožem, preneo je portal.

Begunca su potom zaustavili prolaznici pre dolaska policije.

Prema prvim informacijama, reč je o 31-godišnjem Italijanu, poreklom iz Maroka.

Trenutno nema zvaničnih detalja o okolnostima koje su dovele do incidenta.

Lice mesta je brzo ograđeno policijskom trakom, dok su brojna kola hitne pomoći stigla kako bi pomogla povređenima direktno na ulici.

Mogućnost planiranog napada se ne isključuje, iako se još ništa ne može reći sa sigurnošću, navodi portal.

"Moramo da shvatimo prirodu ovog tragičnog čina. Duboko sam šokiran, to je veoma ozbiljan događaj. Da je u pitanju napad, ovaj akt bi bio još ozbiljniji", kazao je gradonačelnik Modene, Masimo Meceti, koji je došao na lice mesta ubrzo nakon nesreće.

Autor: S.M.