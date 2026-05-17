PANIKA U SVETU! SZO proglasila epidemiju ove smrtonosne bolesti u dve države u kojim ima skoro 160 miliona ljudi!

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) danas je proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi i "vanredno stanje od međunarodnog značaja u javnom zdravstvu".
SZO je saopštila da epidemija, koju je izazvao virus Bundibugjo, ne ispunjava kriterijume pandemijske vanredne situacije, prenosi Rojters.
U saopštenju SZO se navodi da je do subote u provinciji Ituri u DR Kongu prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, osam laboratorijski potvrđenih slučajeva i 246 sumnjivih slučajeva.
Ministarstvo zdravlja DR Konga je u petak saopštilo da je 80 ljudi umrlo u novoj epidemiji.
U glavnom gradu Ugande, Kampali, dva očigledno nepovezana laboratorijski potvrđena slučaja, uključujući jedan smrtni slučaj, prijavljena su u petak i subotu, od ljudi koji su doputovali iz DR Konga, saopštila je SZO.
Laboratorijski potvrđen slučaj je takođe prijavljen u glavnom gradu DR Konga, Kinšasi, od osobe koja se vraćala iz Iturija, navodi SZO
