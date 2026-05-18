Dva policajca ubijena prilikom intervencije, napadač ranjen i uhapšen: Drama u Turskoj!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/[rescue911.de] - worldwide emergency responses ||

Dva policajca ubijena su danas u pucnjavi sa naoružanim osumnjičenim u okrgu Čorlu u provinciji Tekirdag u centralnoj Turskoj.

Turski list Hurijet navodi da se incident dogodio oko 13.30 časova po lokalnom vremenu na trećem spratu šestospratnog poslovnog centra, koji se nalazi u oblasti trga Geldžuk u naselju Rešadije.

Policijski tim u civilu iz Odeljenja javne bezbednosti Policijske uprave Čorlu poslat je na adresu nakon prijave o oružanoj tuči.

Kada su policajci ušli u zgradu, osumnjičeni je na njih otvorio vatru, a u pucnjavi su ubijeni policajci Erkan Tutjunčular i Emrah Koč.

U sukobu sa drugim policajcima koji su došli na lice mesta napadač je ranjen, a zatim je uhapšen.

Autor: S.M.

#Turska

