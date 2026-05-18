KANAĐANKA POZITIVNA NA KOPNU: Hantavirus i dalje zabrinjava čovečanstvo, otkriven novi slučaj

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP ||

Kanadske zdravstvene vlasti saopštile su da je jedna putnica sa kruzera „MV Hondijus” testirana kao „pretpostavljeno pozitivna” na hantavirus. Zbog toga je smeštena u karantin u bolnici u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija.


Ova žena bila je među četiri osobe koje se smatraju visokorizičnim i koje su pod nadzorom od povratka u zemlju. Njen suprug, takođe putnik sa broda i sa blagim simptomima, primljen je u bolnicu. Par će ostati u izolaciji u karantinu za vreme medicinskih pregleda.

Treća osoba, koja je takođe obuhvaćena merama nadzora, hospitalizovana je radi dodatnih testova. Konačni rezultati analiza trebalo bi da budu poznati narednih dana. Kanadske vlasti ipak ističu da rizik za stanovništvo ostaje nizak.

Istovremeno, francuska pacijentkinja stara 65 godina, pozitivna na hantavirus, i dalje je hospitalizovana u pariskoj bolnici „Biša”. Nalazi se u teškom, ali stabilnom stanju. Ona se zarazila na brodu „MV Hondijus”.

Francuska ministarka zdravlja Stefani Rist izjavila je da ništa ne ukazuje na pojavu opasnijeg soja posle kompletnog sekvenciranja andskog soja otkrivenog kod francuske putnice sa kruzera.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, situacija sa hantavirusom je daleko od epidemije. Prethodno je i portparolka Evropske komisije Eva Hrnčirova poručila da "nema razloga za zabrinutost". Ipak,oprez postoji, imajući u vidu dugi period inkubacije koji može da traje i šest nedelja. Bolnice širom Evrope su, za svaki slučaj, u pripravnosti, u očekivanju eventualnih novih slučajeva.

Autor: D.Bošković

