Loše vesti iz Francuske: Ženi, koja je testirana pozitivno na hantavirus, pogoršalo se stanje

Zdravstveno stanje Francuskinje koja je putovala kruzerom MV Hondius i testirana je pozitivno na hantavirus pogoršalo se tokom protekle noći, izjavila je danas ministarka zdravstva Francuske Stefani Ris.

Ona je potvrdila da su 22 francuska državljanina identifikovana kao bliski kontakti obolele žene, prenosi Figaro.

Ris je rekla da je osam francuskih državljana na letu od Svete Jelene do Johanesburga stavljeno u izolaciju pre skoro nedelju dana, a još 14 francuskih državljana bilo je na drugom letu iz Johanesburga za Amsterdam i oni su dobili instrukcije da se samoizoluju kod kuće i da kontaktiraju francuske zdravstvene vlasti.

Direktor odeljenja za epidemiologiju novih bolesti u Pasterovom institutu u Parizu Arno Fontane izjavio je da je stopa smrtnosti među zaraženima od hantavirusa od 30 do 50 odsto.

"Putnica broda MV Hondius, koja je bila pozitivna na hantavirus tokom noći je doživela brzo pogoršanje zdravstvenog stanja", potvrdio je Fontane.

On je rekao da zaraženi pacijenti mogu da razviju plućne tegobe, a u slučaju francuske pacijentkinje, progresija bolesti je brza.

"Prijavljeno je 50 do 100 slučajeva i u Argentini. Glodari su prenosnici hantavirusa, uglavnom u ruralnim područjima. To objašnjava zašto u istoriji nije bilo većih žarišta", izjavio je Fontane.

Autor: Marija Radić

