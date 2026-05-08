RASTE BROJ ZARAŽENIH! Opšta panika zbog virusa na 'KRUZERU SMRTI': U toku je bitka s vremenom i potraga za putnicima

Raste broj zaraženih od hantavirusa sa kruzera "MV Hondius", hospitalizovana i stjuardesa aviona u kojem je bila Holanđanka koja je kasnije umrla od andskog soja.

Kruzer "MV Hondius" kreće se ka španskim Kanarskim ostrvima nakon što je od početka ove nedelje bio ukotvljen kod Zelenortskih ostrva na zapadnom obodu Afrike, pošto su lokalne vlasti odbile iskrcavanje oko 150 putnika broda na kojem je izbila epidemija hantavirusa.

Do sada je troje putnika sa kruzera preminulo, a najmanje sedam još je obolelo i troje evakuisano zbog težeg oblika infekcije andskim sojem hantavirusa.

16:12 Dva stanovnika Singapura koji su putovali sa kruzera negativna na hantavirus

Dva stanovnika Singapura (65 i 67) koji su bili putnici na kruzeru MV Hondius negativna su na hantavirus, saopštila je vladina zdravstvena agencija.

Oni su se vratili u Singapur sa Svete Jelene, gde su se ukrcali na isti let kao i osoba koaj se zarazila, a kasnije i preminula od virusa 25. aprila.

Testiranje više uzoraka prikupljenih od dvojice muškaraca potvrdilo je da hantavirus nije otkriven, saopštila je Singapurska agencija za zarazne bolesti, uključujući i andski soj hantavirusa, za koji se smatra da je izazvao ovu specifičnu epidemiju.

Kao mera predostrožnosti, muškarci će biti u karantinu 30 dana od datuma poslednjeg izlaganja i biće podvrgnuti daljem testiranju pre nego što budu pušteni.

- Rizik za javnost u Singapuru ostaje nizak - saopštila je agencija, dodajući da pažljivo prati situaciju.

16:09 Osoba iz Alikantea u izloaciji dok se analiziraju uzorci testova

Španska ministarka zdravlja Monika Garsija dala je više informacija nakon što je zemlja prijavila sumnjivi slučaj hantavirusa u Alikanteu.

Garsija je napisala da je jedna osoba u Alikanteu prijavila blage simptome koji ukazuju na hantavirus i da je u izolaciji dok se analiziraju uzorci testova.

Garsija takođe otkriva da je druga osoba provela nekoliko dana u Barseloni i da se od tada vratila u Južnu Afriku, a međunarodna koordinacija je u toku kako bi se locirala.

- Ponavljamo da rizik za opštu populaciju ostaje veoma nizak. Sistemi nadzora ispravno funkcionišu i u stalnoj smo koordinaciji sa zdravstvenim vlastima kako bismo reagovali na svaku potencijalnu rizičnu situaciju - rekla je ona.

15:01 Španske vlasti: Putnici će biti odvojeni od stanovnika Tenerifa

Državni sekretar za zdravlje u vladi Španije, Havijer Padilja obavestio je medije o situaciji na kruzeru MV Hondius.

Takođe se oglasila i šefica hitnih službi Virdžinija Barkones, koja je rekla da će kruzer koji dolazi ka Tenerifima „automatski nastaviti“ ka Holandiji sa 30 članova posade.

To će se desiti nakon što putnici budu evakuisani sa broda kod obale Tenerifa, gde će ih mali čamci prevesti na kopno. Nakon iskrcavanja, biće odvedeni „direktno na pistu aerodroma“ kako bi se ukrcali na avione.

Oni koji imaju simptome biće prebačeni posebnim medicinskim avionima, dok će oni bez simptoma leteti odvojenim letovima, bez kontakta sa putnicima koji nisu bili na brodu.

U pokušaju da umiri zabrinutost, dok se na Tenerifima već okupljaju demonstranti, Barkones je naglasila da putnici neće imati „nikakav kontakt“ sa stanovnicima Kanarskih ostrva.

14:58 Španija prijavila sumnjiv slučaj u Alikanteu

U komentarima koje prenosi španski list El País, Ministarstvo zdravlja Španije saopštilo je da je u Alikanteu prijavljen sumnjiv slučaj hantavirusa. Državni sekretar za zdravlje Havijer Padilja rekao je da je možda jedna žena zaražena.

Ona je bila putnica na istom kruzeru kao i pacijent koji je preminuo u Južnoj Africi.

14:01 Pripreme za dolazak kruzera na Tenerife

13:34 Demonstranti stigli na Tenerife: "Hoćemo posao, ne bolest"

Kao što je ranije navedeno, policija je bila u pripravnosti zbog protesta na Tenerifima, uoči dolaska zaraženog kruzera ovog vikenda.

Okupljeni uzvikuju parole: "Hoćemo posao, ne bolest". Demonstranti su se okupili ispred zgrade parlamenta.

13:20 Policija se sprema za planirani protest ispred vlade na Tenerifima

Policijska vozila stigla su ispred zgrade parlamenta Tenerifa, javila je dopisnica Skaj njuza Sadija Čovduri sa ostrva. To se dešava uoči planiranog protesta lučkih radnika koji se protive dolasku kruzera MV Hondius na ostrvo.

Kruzer, koji dolazi na Tenerife iz Kabo Verdea, očekuje se da će pristati do nedelje. Protest je trebao da počne u podne, ali za sada nema znakova njegovog početka, navodi Čovdhuri.

12:20 Britanska vlada: "Jedna osoba u bolnici, njen partner u izolaciji na Tristan da Kunji"

Britanska vlada objavila je više informacija o novom sumnjivom slučaju hantavirusa na ostrvu Tristan da Kunja.

U obaveštenju objavljenom na zvaničnom sajtu ostrva, ministar za prekomorske teritorije obratio se tamošnjim visokim zvaničnicima i izrazio zabrinutost zbog izbijanja zaraze. Brod MV Hondius pristao je na ostrvo 13. aprila.

- Moje misli su uz stanovnika ostrva koji je trenutno u bolnici i njegovog supružnika koji je u izolaciji. Takođe razumem da se četiri stanovnika ostrva trenutno nalaze na Svetoj Jeleni, a putovali su na tom brodu - rekao je Stefan Dauti.

Međutim, ministar nije potvrdio da je oboleli stanovnik ostrva britanski državljanin. Ranije je Britanska agencija za zdravstvenu bezbednost (UKHSA) saopštila da je na Tristan da Kunji prijavljen novi sumnjivi slučaj hantavirusa kod britanskog državljanina.

11:45 Španija: "Kruzer će pristati u ograđenoj i izolovanoj zoni na Kanarskim ostrvima"

Bilo je mnogo rasprave na Kanarskim ostrvima oko toga da li kruzer MV Hondius treba da pristane na ostrvo. Šefica španskih hitnih službi pokušala je da umanji zabrinutost zbog rizika koji brod predstavlja za ostrvo nakon izbijanja hantavirusa.

- Oni će stići u potpuno izolovanu, ograđenu zonu - izjavila je Virdžinija Barkones.

Sjedinjene Američke Države su pristale da pošalju avion na Kanarska ostrva kako bi vratile 17 svojih državljana sa broda, potvrdila je ona. Ranije je Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo i sopstvene planove za letove kojima će vratiti britanske državljane kući.

Neki stanovnici Kanarskih ostrva rekli su novinarki Sadiji Čovdhuri da su nezadovoljni dolaskom broda i da smatraju da ih španska vlada prisiljava da ga prihvate.

11:17 Gde se sada nalazi "kruzer smrti"?

Kruzer MV Hondius trenutno plovi ka Tenerifima na Kanarskim ostrvima, gde se očekuje da pristane u nedelju. Putnici koji su još na brodu biće prebačeni kućama specijalnim letovima za repatrijaciju sa ostrva, pod uslovom da ne pokazuju simptome.

Trenutno se može pratiti njegovo kretanje uz zapadnu obalu Afrike putem dostupnih sistema za praćenje brodova.

11:13 Gde se nalazi Tristan da Kunja?

Novi sumnjivi slučaj hantavirusa kod britanskog državljanina prijavljen je na ostrvu Tristan da Kunja. Vulkansko ostrvo u južnom Atlantiku bilo je jedna od stanica kruzera MV Hondius tokom putovanja, koji je tamo pristao 13. aprila.

Tristan da Kunja je najudaljenije naseljeno ostrvo na svetu, koje se nalazi više od 2.700 km od Južne Afrike i oko 3.700 km od najbližih obala Južne Amerike, prema podacima National Geographic Society.

Jedino veće naselje na ostrvu zove se "Edinburgh of the Seven Seas". Oko 220 britanskih državljana živi na Tristan da Kunji, navodi se na zvaničnom sajtu ostrva.

11:04 Koliko ima zaraženih hantavirusom?

Različite zdravstvene institucije širom sveta redovno objavljuju ažurirane podatke o broju slučajeva koje su evidentirale i koje prate. Kao što je ranije objavljeno, Ujedinjeno Kraljevstvo je jutros prijavilo novi sumnjivi slučaj britanskog državljanina na Tristan da Kunji.

Holandska stjuardesa je takođe testirana, ali je njen rezultat bio negativan nakon što je bila sumnjiva na infekciju. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) prati celokupnu situaciju na globalnom nivou.

Očekuje se nova njihova objava danas, koja će verovatno uključiti najnovije informacije. Međutim, prema poslednjim dostupnim podacima (od juče), situacija je sledeća:

- Zabeleženo je 5 potvrđenih slučajeva hantavirusa povezanih sa ovom pojavom, prema SZO.

- Identifikovana su i 3 dodatna sumnjiva slučaja.

- 3 osobe su preminule nakon boravka na kruzeru tokom izbijanja. Među njima su holandski par i nemački državljanin. Važno je napomenuti da smrtni slučajevi još nisu svi zvanično potvrđeni kao direktno izazvani hantavirusom.

- Najmanje 6 osoba je hospitalizovano nakon mogućeg

kontakta sa virusom. Tri osobe - dva britanska i jedan holandski član posade, kao i nemački putnik - evakuisane su sa broda MV Hondius. Dve su prebačene na lečenje u Holandiju, jedna u Nemačku, dok se još tri osobe (uključujući jednog Britanca) leče u bolnicama u Švajcarskoj, Holandiji i Južnoj Africi.

- Na kruzeru je bilo ukupno 149 ljudi kada je isplovio iz južne Argentine 1. aprila.

- Među njima je bilo 23 britanska državljana - 19 putnika i 4 člana posade.

11:02 Amerika proglasila najniži nivo hitnog odgovora na izbijanje hantavirusa

SAD su postavile najniži nivo hitnog odgovora na izbijanje bolesti, a Tramp kaže da se nada da je situacija pod kontrolom.

Prema izveštaju Ej-Bi-Si njuza, Sjedinjene Američke Države su klasifikovale izbijanje hantavirusa kao „nivo 3“ hitnog odgovora, što je njihov najniži nivo.

Donald Tramp je rekao novinarima juče da je informisan o virusu i da se nada da je situacija u velikoj meri pod kontrolom. Izveštaji u SAD ukazuju da se stanovnici u najmanje tri savezne države prate zbog mogućeg širenja zaraze.

SZO: Holandska stjuardesa negativna na hantavirus

Holandska stjuardesa negativna je na hantavirus, saopštila je SZO. Holanđanka koja je bila u kontaktu sa osobom koja je umrla od posledica zaraze hantavirusom, negativna je na virus, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija.

Ta osoba, stjuardesa holandske avio-kompanije KLM, juče je primljena u bolnicu u Amsterdamu. Ranije je objavljeno da je imala blage simptome. Ona je bila u kontaktu sa drugom 69-godišnjom Holanđankom koja je preminula od hantavirusa u Johanesburgu 26. aprila.

Žrtva je doputovala u Južnu Afriku sa ostrva Sveta Jelena, gde je sišla sa broda MV Hondius dva dana ranije.

Šta će se dogoditi sa britanskim putnicima?

Osoblje britanske vlade biće na terenu na Kanarskim ostrvima kako bi pružilo podršku britanskim državljanima koji se iskrcavaju sa broda kada pristane u luku, što se očekuje u nedelju, saopštila je UKHSA.

Britanci - putnici i članovi posade - koji ne pokazuju simptome hantavirusa biće sprovedeni do aerodroma i dobiti besplatan povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo specijalnim letom za repatrijaciju.

Let će se odvijati „pod strogim merama kontrole infekcije“, a na njemu će biti stručnjaci za javno zdravlje i zarazne bolesti koji će pratiti putnike, navela je zdravstvena agencija.

Svim britanskim putnicima i članovima posade koji su bili na brodu MV Hondius biće naloženo da se po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo nalaze u izolaciji 45 dana, dodaje se u saopštenju.

Sedmoro Britanaca sišlo sa kruzera na Svetoj Jeleni

Sedam britanskih državljana napustilo je kruzer MV Hondius na ostrvu Sveta Jelena 24. aprila, saopštila je Britanska agencija za zdravstvenu bezbednost (UK Health Security Agency).

Ta brojka se poklapa sa izveštajem operatera broda "Oceanwide Expeditions", koji je juče naveo da je ukupno 29 ljudi sišlo na ostrvo tog datuma. Četvoro iz te grupe Britanaca i dalje se nalaze na Svetoj Jeleni, saopštila je UKHSA.

Dve od tih sedam osoba vratile su se nezavisno u Ujedinjeno Kraljevstvo i nalaze se u kućnoj izolaciji. Nijedna od njih trenutno ne prijavljuje simptome. Sedma osoba je locirana van Ujedinjenog Kraljevstva, navedeno je.

Timovi britanske vlade rade „ubrzano“ kako bi obezbedili medicinsku pomoć svim pogođenim prekomorskim teritorijama, dodala je UKHSA.

Još jedan britanski državljanin zaražen hantavirusom?

Prijavljen je novi sumnjivi slučaj hantavirusa kod trećeg britanskog državljanina, saopštila je Britanska agencija za zdravstvenu bezbednost (UKHSA).

UKHSA navodi da je novi slučaj prijavljen na ostrvu Tristan da Kunja, u južnom Atlantiku, gde su putnici sa kruzera napustili brod prošlog meseca.

- Niko od britanskih državljana na brodu trenutno ne prijavljuje simptome, ali se oni pažljivo prate - saopštila je zdravstvena agencija.

Britanski putnik, za kojeg se veruje da je 69-godišnji muškarac, prebačen je u Južnu Afriku 27. aprila. Tamo se leči u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Sandtonu u Johanesburgu.

Drugi Britanac, Martin Ansti (56) prebačen je sa broda u sredu avionom u Holandiju, gde prima specijalizovanu medicinsku negu.

Još dvoje Britanaca vratilo se u Ujedinjeno Kraljevstvo samostalno i nalaze se u kućnoj izolaciji.

Nijedno od njih ne prijavljuje simptome.

Autor: S.M.