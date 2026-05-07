PORASTAO BROJ ZARAŽENIH NA 'KRUZERU SMRTI', HITNO SE OGLASILA SZO! 'Ovo nije COVID, širi se na potpuno drugačiji način', Španija objavila PLAN!

Raste broj zaraženih od hantavirusa sa kruzera "MV Hondius", hospitalizovana i stjuardesa aviona u kojem je bila Holanđanka koja je kasnije umrla od andskog soja.

Kruzer "MV Hondius" kreće se ka španskim Kanarskim ostrvima nakon što je od početka ove nedelje bio ukotvljen kod Zelenortskih ostrva na zapadnom obodu Afrike, pošto su lokalne vlasti odbile iskrcavanje oko 150 putnika broda na kojem je izbila epidemija hantavirusa.

Do sada je troje putnika sa kruzera preminulo, a najmanje sedam još je obolelo i troje evakuisano zbog težeg oblika infekcije andskim sojem hantavirusa.

Deo američkih putnika koji su se iskrcali tokom krstarenja po Atlantskom okeanu 23. aprila na ostrvu Sveta Jelena nalaze se "pod nadzorom" u tri savezne države SAD, dok je u Velikoj Britaniji dvoje putnika u izolaciji, a jedan je hospitalizovan.

Prema neimenovanom putniku koji je dao izjavu telefonom španskom listu Pais "tamo negde lutaju 23 osobe" iskrcane sa kruzera na Svetoj Jeleni, koje su potom nastavile putovanja ka matičnim zemljama.

Ministarstvo spoljnih poslova Holandije je, međutim saopštilo da je broj tih putnika veći i da se oko 40 njih iskrcalo na toj britanskoj prekomorskoj teritoriji nakon što je prva osoba umrla na brodu.

Među tim iskrcanim putnicima bila je i supruga Holanđanina koji je preminuo, a koja je i sama skončala u bolnici u Južnoj Africi.

Iz holandskog ministarstva nije navedeno gde se ti putnici sada nalaze.

Južna Afrika "preuzima vođstvo" u praćenju kontakata Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da sarađuje sa zdravstvenim vlastima u Južnoj Africi na praćenju kontakata dve osobe zaražene hantavirusom u toj zemlji. - U Južnoj Africi su potvrđena dva slučaja - rekla je dr Marija Van Kerkhove. - Jedan je bio drugi potvrđeni slučaj - kontakt, supruga prvog pacijenta, koji je nažalost preminuo, a zatim postoji još jedan slučaj koji je trenutno na intenzivnoj nezi u Južnoj Africi i koliko znamo, ta osoba se oporavlja. Ona je pohvalila južnoafričke vlasti, rekavši da „preuzimaju vođstvo“ u praćenju kontakata. - Ne samo da su identifikovali putnike i prate ih nakon leta, već prate i sve kontakte osoba koje su se starale o ženi koja je preminula, kao i one koji su prošli kroz aerodrom i medicinsko osoblje koje brine o muškarcu na intenzivnoj nezi. Kerkhove je dodala da su testiranja kontakata u Južnoj Africi do sada pokazala negativne rezultate.

Autor: A.A.