'HANTAVIRUS SMRTONOSNIJI OD KORONE, IMATE SAVRŠENU OLUJU VIRUSA NA BRODU' Porastao broj zaraženih na 'kruzeru smrti', u toku potraga za putnicima!

Kruzer "MV Hondius" kreće se ka španskim Kanarskim ostrvima nakon što je od početka ove nedelje bio ukotvljen kod Zelenortskih ostrva na zapadnom obodu Afrike, pošto su lokalne vlasti odbile iskrcavanje oko 150 putnika broda na kojem je izbila epidemija hantavirusa.

Do sada je troje putnika sa kruzera preminulo, a najmanje sedam još je obolelo i troje evakuisano zbog težeg oblika infekcije andskim sojem hantavirusa.

Deo američkih putnika koji su se iskrcali tokom krstarenja po Atlantskom okeanu 23. aprila na ostrvu Sveta Jelena nalaze se "pod nadzorom" u tri savezne države SAD, dok je u Velikoj Britaniji dvoje putnika u izolaciji, a jedan je hospitalizovan.

Prema neimenovanom putniku koji je dao izjavu telefonom španskom listu Pais "tamo negde lutaju 23 osobe" iskrcane sa kruzera na Svetoj Jeleni, koje su potom nastavile putovanja ka matičnim zemljama.

Ministarstvo spoljnih poslova Holandije je, međutim saopštilo da je broj tih putnika veći i da se oko 40 njih iskrcalo na toj britanskoj prekomorskoj teritoriji nakon što je prva osoba umrla na brodu.

Među tim iskrcanim putnicima bila je i supruga Holanđanina koji je preminuo, a koja je i sama skončala u bolnici u Južnoj Africi.

Iz holandskog ministarstva nije navedeno gde se ti putnici sada nalaze.

Održan hitan sastanak članica EU povodom izbijanja epidemije hantavirusa

Evropska komisija je pojačala koordinaciju sa državama članicama kako bi odgovorila na pojavu hantavirusa na brodu "MV Hondius", holandskom luksuznom kruzeru koji plovi ka Španiji, uz insistiranje da rizici po opštu populaciju ostaju "niski".

Sastanak takozvanog Komiteta za zdravstvenu bezbednost, koji okuplja predstavnike zdravstva iz celog bloka, održan je u sredu. U četvrtak je Komisija održala dva odvojena sastanka: prvo sa holandskim i španskim vlastima, a potom i sa svim državama članicama koje imaju, ili su imale, svoje državljane na brodu.

"Na osnovu dostupnih dokaza, prema trenutnoj situaciji, u ovom trenutku nema razloga za zabrinutost", izjavila je u četvrtak popodne Eva Hrnčirova, portparolka Komisije za zdravlje, tokom brifinga za novinare.

Francuski državljanin prijavio simptome

Osam francuskih državljana koji nisu bili na krstarenju identifikovani su kao bliski kontakti potvrđenog slučaja nakon što je ta osoba napustila brod i odletela sa Svete Jelene za Johanesburg 25. aprila.

Testovi su izdati i mere izolacije su na snazi nakon što je jedna osoba prijavila blage simptome.

Kao mera predostrožnosti, ministarstvo je saopštilo da su ostale osobe identifikovane i kontaktirane.

Ponuđene su im privremene mere izolacije i pristup testiranju.

Tri osobe testirane u Holandiji pošto su razvile simptome

Holandski zdravstveni institut saopštio je da su tri osobe sa simptomima testirane na hantavirus.

Dva rezultata testa su negativna, dok se drugi još uvek analizira.

Tri osobe su razvile simptome nakon kontakta sa osobom zaraženom virusom u avionu.

Ranije smo izvestili da je Holanđanka prebačena u bolnicu u Amsterdamu nakon što je pokazala moguće simptome infekcije hantavirusom (videti objavu u 9:05).

Osoba je bila stjuardesa holandske avio-kompanije KLM, koja je bila u kontaktu sa ženom koja je preminula od infekcije virusom u Johanesburgu, u Južnoj Africi, objavio je holandski emiter RTL.

"Ovo neće biti pandemija i neće biti dugotrajna epidemija"

Hantavirus je „smrtonosniji od kovida“, ali daleko, daleko manje prenosiv, kaže profesor Lari Gostin, direktor O’Nil instituta za nacionalno i globalno zdravstveno pravo na Univerzitetu Džordžtaun.

„Neki ljudi u medijima su to preuveličali: ovo neće biti pandemija i neće biti dugotrajna, trajna epidemija osim ako se stvari brzo ne promene“, kaže on.

Hantavirus ne može da preživi na površinama; zahteva veoma blizak, produženi kontakt sa zaraženom osobom, kaže Gostin, ali dodaje da je uvek moguća nova varijanta.

Kruzeri su „jedinstveni“ po svom riziku od prenosa, s obzirom na to da su putnici pretrpani na brodu i putuju od luke do luke.

„Ovo ima male nijanse COVID-a“, dodaje on, podsećajući nas na kruzer Diamond Princess, koji je bio stavljen u karantin blizu Japana nakon što je COVID otkriven na brodu u februaru 2020. godine.

Gostin kaže o tom primeru COVID-a: „Nije im bilo dozvoljeno da se iskrcaju, putnici su bili u panici, kada su se iskrcali, razbežali su se na sve četiri strane sveta - to se već dogodilo sa ovom konkretnom epidemijom hantavirusa.

„Dakle, imate savršenu oluju virusa na prepunom brodu gde niko ne preuzima odgovornost za to, ni vlasnici brodova, ni vlade na brodu, a onda se razbežu svuda i imate nedosledno praćenje i lečenje - to je noćna mora.“

Ali Gostin kasnije kaže da se proces u ovom slučaju hantavirusa ne žuri.

Gostin dodaje: „Moramo ovo shvatiti ozbiljno jer je u mnogim aspektima ovo smrtonosnije od COVID-a, odnosno patogenije je, ali nema kapacitet da prenosi bilo gde blizu SARS-COVID2“.

Autor: A.A.