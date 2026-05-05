OBISTINILE SE CRNE SLUTNJE! PUTNICI NE MOGU DA POBEGNU SA KRUZERA SMRTI! Uveden je KARANTIN, SZO u pripravnosti, odbijeno iskrcavanje! (FOTO)

Kruzer "MV Hondius" sa oko 150 ljudi nalazi se na sidrištu kod obale Zelenortskih ostrva nakon što su tri putnika preminula, a najmanje troje je obolelo od, kako se sumnja, hantavirusa, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i operater broda.

Kruzer, kojim upravlja holandska kompanija "Oceanwide Expeditions", putovao je na relaciji od Argentine ka Antarktiku kada je prijavljena pojava simptoma, preneo je AP.

Vlasti Zelenortskih Ostrva odbile su da dozvole iskrcavanje putnika zbog rizika po javno zdravlje, pa brod ostaje u otvorenim vodama. Prema navodima, na brodu je 24 člana posade i 87 putnika, dok su među bolesnima i članovi posade sa respiratornim simptomima.

SZO je saopštila da koordinira evakuaciju i medicinsku procenu, uz upozorenje da je rizik za širu javnost nizak, ali da su istrage u toku.

Među potvrđenim i sumnjivim slučajevima nalaze se putnici koji su razvili teške simptome virusa, dok su neki evakuisani u Južnoj Africi, gde je jedna osoba u kritičnom stanju. Jedan preminuli putnik već je testiran pozitivno na virus, dok se uzrok izbijanja infekcije još utvrđuje.

Hantavirus se prenosi kontaktom sa zaraženim glodarima ili njihovim izlučevinama, a u najređim slučajevima i među ljudima.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je moguće da je došlo do prenosa hantavirusa sa čoveka na čoveka među bliskim kontaktima na kruzeru pogođenom epidemijom.

Organizacija je navela da je prioritet evakuacija dva teško bolesna putnika, nakon čega se očekuje da brod, koji se trenutno nalazi u Atlantskom okeanu u blizini Zelenortskih Ostrva, nastavi put ka Kanarskim Ostrvima.

SZO je istakla da, uprkos sumnji na ograničen prenos među ljudima, rizik za širu javnost ostaje nizak.

