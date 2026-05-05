OTKRIVENI MOGUĆI UZROCI ZARAZE NA 'KRUZERU SMRTI'! Ovo je najgori scenario: 150 ljudi u 80 kabina, ako je to u pitanju...

Moguća epidemija hantavirusa na kruzeru "MV Hondius", zaustavljenom kod obala Zelenortskih ostrva, a na kojem su već preminule tri osobe i razbolelo se najmanje još sedam drugih, ima dva verovatna uzroka.

Njujork post navodi mišljenja zdravstvenih stručnjaka da i jedan i drugi uzrok predstavljaju loše vesti za 150 putnika na holandskom brodu za krstarenja koji je isplovio iz Ušuaje u Argentini 20. marta na višenedeljno putovanje pod nazivom "Atlantska odiseja".

Navodi se da bi verovatniji scenario izbijanja infekcije bio da su se putnici zarazili virusom iz izmeta, urina ili pljuvačke obolelih pacova ili miševa.

Američki vojni lekar upozorava na podtip virusa iz Argentine

Po rečima lekara Zaida Fadula, bivšeg hirurga američkog Ratnog vazduhoplovstva, to bi bio uobičajeni način prenosa, iako je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) danas insistirala da nisu pronađeni nikakvi glodari na brodu čije iskrcavanje u ponedeljak nisu dozvolile vlasti Zelenortskih ostrva.

Ali, postoji jedan soj hantavirusa koji predstavlja alarmantan izuzetak i koji je i iz SZO naveli da se "ne može isključiti" kao uzrok zaraze.

- Andski virus, to je jedan specifičan podtip hantavirusa u Argentini, gde su oni bili, jeste onaj koji se prenosi sa osobe na osobu. I odatle potiče velika zabrinutost u ovom slučaju - kazao je Fadul.

On je objasnio da soj hantavirusa iz Anda ima stopu smrtnosti od skoro 40 odsto, što znači da bi najgori mogući scenario mogao brzo da se razvije u zatvorenom okruženju kao što je 350 metara dugi brod sa 80 kabina.

- I zato su svi toliko uplašeni - rekao je doktor.

SZO je u utorak potvrdila da je to izvodljiva mogućnost i da su ljudi možda bili zaraženi pre ukrcavanja na brod.

- Verujemo da može doći do prenosa sa čoveka na čoveka u slučaju veoma bliskih kontakata - izjavila je Marija van Kerkhove, direktorka SZO zadužena za pripremljenost na epidemije i pandemije i njihovu prevenciju.

"Prevencija je ključna"

Do sada su tri putnika na kruzeru preminula, pri čemu je kod jednog potvrđena smrt od hantavirusa, a još jedan putnik se bori za život, dok brod i dalje stoji kod obala zapadne Afrike.

Navodi se da vlasti rade na evakuaciji dvoje najteže zaraženih putnika.

- Ako je u pitanju virus Anda... imate 150 ljudi zaglavljenih na kruzeru koji su u bliskom kontaktu - upozorio je Fadul.

Ipak, on naglašava da nema razloga za paniku.

- Prevencija je ključna - kazao je Fadul i dodao da "dobra higijena ruku, držanje podalje od ljudi" i nošenje maske u blizini drugih mogu značajno da smanje rizik od zaraze.

Zdravstveni zvaničnici navode da je manje zastrašujuće objašnjenje mnogo verovatnije, a to je da je u pitanju bila izloženost soju hantavirusa koji prenose glodari, a koji se obično prenosi udisanjem virusa iz aerosolnih čestica zaraženog izmeta.

Fadul sumnja da je izvor zaraze potekao sa broda.

- Mogli su da ga pokupe bilo gde, ne mislim da je došao sa broda - rekao je on, napominjući da hantavirusu može da bude potrebno nekoliko nedelja da pokaže simptome.

Najverovatniji uzrok zaraženi glodari

Drugi stručnjaci se slažu da je epidemija verovatno potekla od glodara.

- Najverovatnija situacija je da su ljudi koji su putovali iz Južne Amerike došli u kontakt sa izmetom zaraženih glodara u tom delu sveta. Trenutno ne možemo da budemo sigurni gde se kontakt dogodio: možda je to bilo tokom turističkih aktivnosti u regionu ili su zaraženi glodari možda bili prisutni na brodu - kazala je Đulija Galo, naučnica koja se bavi istraživanjem virusa sa Instituta Pirbrajt u Velikoj Britaniji.

Luksuznom kruzeru je u ponedeljak odbijena dozvola da pristane na Zelenortska ostrva, nakon što je brod zatražio pomoć od lokalnih zdravstvenih vlasti nakon najnovijeg smrtnog slučaja.

Vlasti zemlje koja ima svega pola miliona stanovnika saopštile su da je odluka doneta iz predostrožnosti, navodeći da im je "cilj zaštita nacionalnog javnog zdravlja".

Kompanija "Uošenvajd ekspedišons", koja upravlja kruzerom, saopštila je da do sada nikome nije dozvoljeno da se iskrca osim potencijalno onima kojima je potrebna hitna medicinska pomoć.

"Istražiti istoriju putovanja pacijenata"

Navedeno je da se kompanija suočila s "ozbiljnom zdravstvenom situacijom" i da ispituje mogućnost da brod može otplovi do Kanarskih ostrva, oko 1.600 kilometara severoistočno od sadašnjeg položaja, kako bi putnici mogli da budu pregledani i bilo im dozvoljeno da napuste brod.

Galo je rekla da će SZO i druge agencije za zaštitu javnog zdravlja morati da istraže okolnosti koje su dovele do tri smrtna slučaja na brodu za krstarenje.

- Bilo bi neophodno identifikovati svaki potencijalni izvor infekcije na brodu i istražiti istoriju putovanja pacijenata, kako bi se znalo da li su posetili američke regione gde su prijavljeni hantavirusi - rekla je ona.

Autor: S.M.