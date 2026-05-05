Potresno svedočenje Ane sa KRUZERA SMRTI: Razboleo se i lekar

Član posade na kruzeru MV Hondius, gde je troje putnika preminulo najverovatnije od posledica hantavirusa, a koji je bio zadužen za medicinsko zbrinjavanje putnika, takođe se razboleo.

Podsetimo, brod je isplovio u martu iz Argentine do Zelenortskih ostrva, a u međuvremenu je preminuo bračni par iz Holandije i jedan nemački državljanin.

Luksuzni kruzer je od tad zarobljen u luci Praja nakon što su zdravstvene vlasti Zelenortskih Ostrva saopštile da neće odobriti njegovo pristajanje "u cilju zaštite nacionalnog javnog zdravlja".

U ponedeljak je kompanija Oceanwide Expeditions, u čijem je vlasništvu kruzer, saopštila da dvoje članova osoblja, Britanac i Holanđanin, pokazuju "akutne respiratorne simptome", jedan slabije, a drugi jače, zbog čega im je bila neophodna urgentna medicinska nega.

Prema svedočenju putnice Ana Lejn iz Dablina, oboleli Britanac zapravo je doktor na brodu.

"Sada su brodski lekar i član osoblja ekspedicije bolesni na brodu. Lekar je lečio sve danju i noću, zaista je bio posvećen onome što je radio, bio je sjajan. On je mlađi čovek, Britanac. Bolestan je već nekoliko dana, mislim od četvrtka", rekla je za Irish Times.

Lekari se bore da evakuišu bolesne putnike pomoću dva specijalizovana aviona, ali tačan vremenski okvir ove složene operacije trenutno nije poznat i misija još uvek nije potvrđena i podložna je promenama, naveli su nadležni.

Konačno mesto iskrcavanja za preostale putnike sa broda brodu nije određeno, navodi se u saopštenju, što ostavlja 149 ljudi iz 23 zemlje da sa nestrpljenjem čekaju da saznaju svoju sudbinu.

Razmatra se plovidba ka Las Palmasu ili Tenerifima, gde će se obaviti medicinski pregled pod nadzorom Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i holandskih zdravstvenih službi, ali nije potvrđen konačan plan evakuacije.

SZO je u ponedeljak saopštila da je identifikovala sedam slučajeva hantavirusa na brodu, uključujući tri osobe koje su preminule, jednu koja je bila kritično bolesna i tri sa blagim simptomima. Danas su saopštili da se veruje da je došlo do prenosa virusa sa čoveka na čoveka.

Podsetimo, prvi putnik koji je preminuo jeste 70-godišnji državljanin Holandija. On je preminuo 11. aprila dok je brod išao prema ostrvu Tristan da Kunja.

"Njegovo telo je ostalo na brodu do 24. aprila, kada je iskrcano na Svetoj Heleni, a njegova supruga je pratila repatrijaciju", saopštila je kompanija Oceanwide Expeditions.

Tri dana kasnije, njegova 69-godišnja supruga se takođe razbolela i kasnije umrla, dok je drugi putnik, Britanac, postao "teško bolestan i medicinski je evakuisan u Južnu Afriku", saopštila je kompanija.

Južnoafričke vlasti su saopštile da je Britanac u Johanesburgu testiran pozitivno na hantavirus i da se nalazi na lečenju.

Nekoliko dana kasnije, 2. maja, stigla je vest da je na brodu preminuo putnik, državljanin Nemačke.

SZO je saopštila da je od 4. maja 2026. identifikovano sedam slučajeva (dva laboratorijski potvrđena slučaja hantavirusa i pet sumnjivih slučajeva), uključujući tri smrtna slučaja, jednog kritično bolesnog pacijenta i tri osobe koje su prijavile blage simptome.

U utorak je američki putopisni bloger Džejk Rozmarin, putnik na brodu, objavio video iz svoje spavaće sobe, gde se u suzama obratio svojim pratiocima.

"Mi nismo samo priča, nismo samo naslovi, mi smo ljudi. Ljudi sa porodicama, sa životima, sa ljudima koji nas čekaju kod kuće", rekao je influenser.

Kompanija u čijem vlasništvu je kruzer navodi da je "atmosfera na brodu mirna".

"Članovi tima Oceanwide Expeditions marljivo rade na podršci svim pojedincima na brodu i poštuju stroge zdravstvene i bezbednosne procedure kao deo plana reagovanja SHIELD kompanije Oceanwide Expeditions. Trenutno je na nivou 3, najvišem nivou reagovanja, i uključuje mere izolacije, higijenske protokole i medicinsko praćenje", navode iz kompanija.

SZO je ponovila svoj savet da je rizik za širu javnost nizak od bolesti, koja se obično širi sa zaraženih glodara i samo retko prelazi sa ljudi na ljude.

Ipak, Zelenortska ostrva traže da brod ostane usidren na pučini zbog mera predostrožnosti.

"Iskrcavanje putnika, medicinska evakuacija i medicinski pregled zahtevaju dozvolu i koordinaciju sa lokalnim zdravstvenim vlastima. Možemo da potvrdimo da se gosti neće iskrcavati na Zelenortskim Ostrvima, osim tri osobe za koje je planirano da budu medicinski evakuisane“, saopštila je kompanija Oceanwide Expeditions.

Putnici koji su još uvek na brodu se mole da se pridržavaju strogih mera izolacije, higijenskih protokola i medicinskog praćenja.

Autor: S.M.