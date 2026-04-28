Srušio se avion, poginuli svi putnici na letu

Mali putnički avion srušio se u ponedeljak ujutru u Južnom Sudanu, pri čemu je poginulo svih 15 putnika i članova posade.

Avion kompanije CityLink bio je na letu iz grada Yei ka glavnom gradu Jubi, na udaljenosti od oko 130 kilometara, kada je došlo do nesreće, piše BBC.

Državna uprava za civilno vazduhoplovstvo (SSCAA) potvrdila je da nema preživelih i poslala istražni tim na mesto nesreće.

"U saopštenju se navodi da prvi izveštaji ukazuju da se letelica srušila "verovatno zbog nepovoljnih vremenskih uslova, posebno slabe vidljivosti“.

Avion je poleteo iz Yei-ja u 9:15 po lokalnom vremenu, a kontrola leta izgubila je kontakt sa njim otprilike 30 minuta kasnije. Srušio se oko dvadeset kilometara jugozapadno od Jube.

Prema spisku putnika, u avionu je bilo 15 osoba, pilot i 14 putnika. Život je izgubilo 13 državljana Južnog Sudana i dvoje Kenijaca. Reč je o avionu tipa Cessna 208 Caravan, kojim je upravljala kompanija CityLink Aviation Ltd.

Južni Sudan, najmlađa država na svetu, ima slabo razvijenu saobraćajnu mrežu, a avijacija beleži loše bezbednosne rezultate. U deceniji nakon sticanja nezavisnosti 2011. godine u zemlji se srušilo više od 55 aviona, pri čemu su stradale desetine ljudi.

Kao uzroci nesreća često se navode zastarele letelice, nepoštovanje propisa, preopterećenost, loše vreme i pilotske greške.

U januaru prošle godine poginulo je 20 naftnih radnika kada se njihov avion, takođe na putu ka Jubi, srušio tri minuta nakon poletanja iz naftnih polja u saveznoj državi Unity.

Najteža avionska nesreća u zemlji dogodila se u novembru 2015. godine, kada je u padu aviona Antonov kod aerodroma u Jubi poginula 41 osoba.

Autor: S.M.