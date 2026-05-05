Virus na 'kruzeru smrti' prenošen sa čoveka na čoveka: Najnovije oglašavanje SZO

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je u utorak da je moguće da je na kruzeru, gde su do sada preminule tri osobe, došlo do prenosa hantavirusa sa čoveka na čoveka. Podsetimo, zabeleženo je više slučajeva obolevanja.

"Znamo da su neki od slučajeva imali veoma bliski međusobni kontakt i svakako se ne može isključiti prenos sa čoveka na čoveka, pa iz predostrožnosti to pretpostavljamo", rekla je novinarima dr Marija van Kerhova, direktorka SZO za pripremljenost i prevenciju epidemija i pandemija.

Skoro 150 ljudi, među kojima ima i crnogorskih državljanja, ostaje zarobljeno na brodu MV Hondius koji se trenutno nalazi kod obale Zapadne Afrike.

Brod, kojim upravlja turistička kompanija Oceanwide Expeditions, napustio je Ušuaju, Argentina, prošlog meseca na putovanju preko Atlantskog okeana, zaustavljajući se na nekim od najudaljenijih ostrva na svetu. Ali usput se nekoliko putnika razbolelo od "brzo napredujuće respiratorne bolesti", saopštila je kompanija.

Do sada je identifikovano sedam slučajeva hantavirusa, retke bolesti koju obično izaziva kontakt sa urinom, fekalijama ili pljuvačkom zaraženih glodara. Dva slučaja su potvrđena, a za pet se sumnja, saopštila je SZO u ponedeljak.

Tri osobe - holandski par i nemački državljanin - su preminule, dok jedan britanski državljanin ostaje na intenzivnoj nezi u Južnoj Africi, iako je dr Marija van Kerhova rekao da se njegovo stanje poboljšava.

Dve druge osobe koje pate od simptoma hantavirusa ostaju na brodu, iako je njihova medicinska evakuacija trenutno u toku, rekla je dr Marija Van Kerhova.

"Rizik za širu javnost je nizak. Ovo nije virus koji se širi kao grip ili kao Kovid. Sasvim je drugačiji", rekla je doktorka.

Autor: Marija Radić