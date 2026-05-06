Objavljena NOVA TEORIJA o tome KAKO JE VIRUS DOSPEO NA KRUZER: Identifikovan SOJ koji se prenosi s čoveka na čoveka! Zaraza stigla do EVROPE

Epidemija hantavirusa izbila na holandskom kruzeru "MV Hondius" koji je početkom aprila isplovio iz Argentine ka južnom Atlantiku, zabeležena su tri smrtna slučaja do sada Epidemija je izbila na holandskom kruzeru koji je početkom aprila isplovio iz Argentine ka južnom Atlantiku.

Od sedam prijavljenih slučajeva, tri osobe su preminule, jedna je u kritičnom stanju (leči se u Južnoj Africi), a dvoje se hitno evakuiše u Holandiju.

Ministarstvo zdravlja Južne Afrike potvrdilo je danas da je u pitanju retki andski soj hantavirusa. Za razliku od običnog, ovaj soj se prenosi direktno sa čoveka na čoveka.

Španske vlasti su rekle da imaju "moralnu i zakonsku obavezu" da dozvole putnicima da se iskrcaju nakon što je planirano odredište broda, Zelenortska ostrva, to odbilo, međutim regionalna vlada španskih Kanarskih ostrva ‌usprotivila se pristajanju kruzera.

Regionalni lider Kanarskih ostrva Fernando Klaviho zatražio je hitan ‌sastanak sa Pedrom Sančezom, španskim premijerom, kako bi razgovarali o ovom pitanju.

21:54 Dvoje putnika sa kruzera u samoizolaciji u Velikoj Britaniji

Dvoje britanskih državljana nalazi se u samoizolaciji kod kuće u Velikoj Britaniji nakon potencijalne izloženosti hantavirusu na brodu za krstarenje koji je pogođen epidemijom, saopštila je Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA).

Oni su boravili na brodu MV Hondius, ali su ga napustili ranije tokom putovanja i nisu imali simptome, prenosi BBC.

Brod su napustili na Svetoj Jeleni, gde je bio usidren od 22. do 24. aprila, a u Veliku Britaniju su se vratili letom preko Johanezburga.

Par je kontaktirao zdravstvene zvaničnike nakon što su čuli za slučajeve zaraze na brodu. Iz UKHSA su naveli da se trenutno prate njihovi kontakti sa putovanja ka kući.

Troje putnika je preminulo na brodu MV Hondius usled epidemije hantavirusa otkako je pre mesec dana isplovio iz Argentine. Španske vlasti su dale dozvolu brodu da pristane na Kanarskim ostrvima, uprkos zabrinutosti lokalnih zvaničnika.

20:33 Zaraza možda stigla s deponije smeća u Argentini

Prema rečima dva zvaničnika, vodeća hipoteza Vlade Argentine je da se holandski par koji je u međuvremenu umro, zarazio virusom pre ukrcavanja, tokom posmatranja ptica na jednoj deponiji smeća u Argentini, zemlji iz koje je brod isplovio 1. aprila.

Pre no što je brodu odobreno da nastavi putovanje, tri pacijenta su danas evakuisana "uz maksimalnu bezbednost", rekla je direktorka zdravstva Zelenortskih Ostrva Anđela Gomes.

Zelenortska Ostrva su udaljena 725 kilometara od zapadne obale Afrike.

20:31 Evakuacija bolesnih s broda za krstarenje

Tri putnika holandskog broda za turistička krstarenja, za koje se sumnja da su zaraženi potencijalno smrtonosnim hantavirusom, danas su s broda koji je u Atlantskom okeanu, prevezena ;u Holandiju na lečenje.

Tri osobe s tog broda su umrle, a Svetska zdravstvena organizacija (SZO) kaže da je tamo još osam slučajeva, od kojih je pet potvrđeno laboratorijskim testiranjem.

Oko 150 putnika je u izolaciji u svojim kabinama na holandskom brodu koji je zahvatila epidemija. Brod "MV Hondius" je obolele poslao preko Zelenortskih Ostrva kod zapadne Afrike, i danas popodne otplovio za španska Kanarska ostrva. Zvaničnici kažu da ostali na brodu ne pokazuju simptome.

19:17 Putnica sa kruzera se srušila na aerodromu pa umrla!

SZO je saopštila da pokušava da locira ljude koji su bili na letu između ostrva Sveta Jelena i Johanesburga na kojem je bila Holanđanka koja je kasnije preminula od virusa.

Ona je napustila brod na Svetoj Jeleni sa "gastrointestinalnim simptomima" 24. aprila, a proglašena je mrtvom po dolasku u bolnicu u Johanesburgu.

- Pokrenuto je praćenje kontakata koje su putnici imali - saopštila je SZO.

17:53 Batut: U Srbiji za deset godina 127 slučajeva hаntаvirusne infекciјe, odnosno mišje groznice

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da se hаntаvirusne infекciјe najčešće ispoljavaju u dva oblika - hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom (HGBS) i hantavirusni plućni sindrom (HPS) i da je u Srbiji "zа pоslеdnjih dеsеt gоdinа rеgistrоvаnо 127 slučајеvа HGBS".

Na svom sajtu je objasnio da je to objavio jer je epidеmiја hаntаvirusnih infекciја nа кruzеru u Јužnоm Аtlаntiкu, u којој је zа sаdа оbоlеlо šеst оsоbа оd којih su tri prеminula, izаzvаlа dоstа mеdiјsке pаžnjе i dоvеlа dо uznеmirеnjа јаvnоsti.

Batut je naveo da se rаdi о bоlеsti која је u оdrеđеnоm оbliкu prisutnа i u nаšој zеmlji, te je objavio оsnоvnе infоrmаciје о tim infекciјаmа, njihоvim uzrоčnicimа, nаčinu како sе prеnоsе i ispоljаvајu коd ljudi, као i mоgućnоstimа prеvеnciје i lеčеnjа.

Naveo je da su "prirоdni rеzеrvоаri оvih virusа glоdаri", te da se "čоvек nајčеšćе inficirа inhаlаciјоm аеrоsоlа коntаminirаnоg izlučеvinаmа (urinоm, fеcеsоm ili pljuvаčкоm) zаrаžеnih živоtinjа".

"Prеnоs sа čоvека nа čоvека је izuzеtnо rеdак i zаbеlеžеn је sаmо коd pојеdinih sојеvа. Prоcеnjuје sе dа sе širоm svеtа svаке gоdinе dоgоdi оd 10.000 dо više od 100.000 infекciја, sа nајvеćim brојеm slučајеvа u Аziјi i Еvrоpi", naveo je Batutu.

Saopštio je da se hаntаvirusnе infекciје кliničкi nајčеšćе ispоljаvајu u dvа оsnоvnа sindrоmа - hеmоrаgiјsка grоznicа sа bubrеžnim sindrоmоm (HGBS), која је u Srbiji pоznаtа i pоd nаzivоm "mišја grоznicа" i hаntаvirusni plućni sindrоm (HPS).

Batut je naveo da je osnоvnа rаzliка izmеđu HGBS i HPS u ciljnоm оrgаnsкоm sistеmu i, pоslеdičnо, u кliničкој slici, te da je "gеоgrаfsка distribuciја tакоđе rаzličitа - HGBS је tipičnа zа Еvrоpu i Аziјu, dок sе HPS јаvljа u Sеvеrnој i Јužnој Аmеrici.

"U Srbiјi је zа pоslеdnjih dеsеt gоdinа rеgistrоvаnо 127 slučајеvа HGBS. U 2024. је priјаvljеnо 11 оbоlеlih оsоbа оd hеmоrаgiјsке grоznicе sа bubrеžnim sindrоmоm. Rеgistrоvаn је јеdаn smrtni ishоd, dок еpidеmiјsкоg јаvljаnjа оvе bоlеsti u 2024. niје bilо", navodi se. Batut je naveo da su tокоm 2025. zаbеlеžеnа sаmо dvа slučаја HGBS, bеz smrtnih ishоdа.

Dodao je da nе pоstојi spеcifičnа аntivirusnа tеrаpiја ili vакcinа zа hаntаvirusnu infекciјu i da je lеčеnjе supоrtivnо i fокusirаnо је nа pаžljivо кliničко prаćеnjе i lеčеnjе rеspirаtоrnih, srčаnih i bubrеžnih коmpliкаciја. ; Precizira se da sprеčаvаnjе infекciје hаntаvirusоm prvеnstvеnо zаvisi оd smаnjеnjа коntакаtа izmеđu ljudi i glоdаrа i da se u efiкаsnе mеrе uкljučuјe оdržаvаnjе čistоćе u dоmоvimа i nа rаdnim mеstimа, bеzbеdnо sкlаdištеnjе hrаnе, јаčаnjе prакsi higiјеne ruku.

17:01 Posmatranje ptica na deponiji možda je bio izvor epidemije hantavirusa na brodu, kažu zvaničnici

Dva argentinska zvaničnika koji istražuju epidemiju hantavirusa rekla su Asošijejted presu da je vodeća hipoteza njihove vlade o tome kako je virus dospeo na brod povezana sa posmatranjem ptica jednog para na deponiji.

Zvaničnici su anonimno rekli novinskoj agenciji da misle da se holandski par zarazio virusom dok je posmatrao ptice u Ušuaji, najjužnijem gradu na svetu, u Argentini.

Teorija je da su ga potom uneli na brod.

Tokom posmatranja ptica, zvaničnici su rekli da je par posetio deponiju gde su možda bili izloženi glodarima koji nose infekciju.

Zvaničnici su govorili pod uslovom anonimnosti jer nisu bili ovlašćeni da informišu medije, u vezi sa tekućom istragom.

Ranije su vlasti saopštile da Ušuaja i okolna provincija Ognjena Zemlja nikada nisu zabeležile slučaj hantavirusa.

Od tri osobe koje su do sada umrle, dve su holandski par, star 69 godina.

15:55 Potvrđen andski soj hantavirusa kod putnika sa kruzera, prenosi se bliskim kontaktom među ljudima

Retki andski soj hantavirusa, specifičan po tome što se može prenositi bliskim kontaktom među ljudima, potvrđen je kod pacijenata povezanih sa smrtonosnom epidemijom na holandskom kruzeru "MV Hondius".

Ministarstvo zdravlja Južne Afrike saopštilo je da je ovaj soj identifikovan kod dve osobe koje su sa broda evakuisane u tu zemlju. Epidemija je već odnela živote tri putnika na kruzeru, koji je pre oko mesec dana isplovio iz Argentine na putovanje preko Atlantika.

Prema navodima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), u sredu ujutru su sa broda evakuisane još tri osobe sa izraženim simptomima, kako bi nastavile lečenje u Holandiji.

Tamošnje ministarstvo spoljnih poslova preciziralo je da su među evakuisanima 56-godišnji Britanac, 41-godišnji holandski državljanin i 65-godišnji Nemac.

Generalni direktor SZO, Tedros Adhanom Gebrejesus, izjavio je da, uprkos situaciji, ukupni rizik po javno zdravlje u ovoj fazi ostaje nizak.

On je dodao i da je pokrenut strog nadzor i praćenje kontakata: "Pratimo kako putnike koji su i dalje na brodu, tako i one koji su se već iskrcali".

15:50 Francuz se zarazio na letu na kom je bio putnik sa kruzera?

Francuski državljanin, koji nije boravio na kruzeru "MV Hondius", zahvaćenom epidemijom hantavirusa, navodno je oboleo od smrtonosnog virusa nakon što je leteo istim avionom sa zaraženim putnikom.

Ovo je prvi zabeleženi slučaj infekcije kod osobe koja nije bila na brodu "MV Hondius", što je potvrdilo strahove da je virus zvanično stigao na evropsko tlo.

15:48 Snimci sa kruzera "MV Hondius"

Pojavili su se snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem su nakon izbijanja epidemije hantavirusa preminule tri osobe, a najmanje sedam putnika je zaraženo.

Na snimcima koje putem Votsapa agenciji Asošiejtid pres poslao Kasem Elhato (31) prvo se vidi kako zdravstveni radnici u belim zaštitnim odelima prihvataju osoba koja po odeći izgleda kao medicinska sestra i nosi masku na licu.

15:40 Kanarska ostrva odbila iskrcavanje putnika sa kruzera "MV Hondius"

Regionalna vlada španskih Kanarskih ostrva ‌usprotivila se pristajanju kruzera "MV Hondius", na kome je izbila epidemija hantavirusa.

Tri putnika sa ovog broda su umrla posle njegovog isplovljavanja iz Argentine, na putovanje preko Atlantika, pre oko mesec dana.

Španske vlasti su rekle da imaju "moralnu i zakonsku obavezu" da dozvole putnicima da se iskrcaju nakon što je planirano odredište broda, Zelenortska Ostrva, to odbilo.

Regionalni lider Kanarskih ostrva Fernando Klaviho zatražio je hitan ‌sastanak sa Pedrom Sančezom, španskim premijerom, kako bi razgovarali o ovom pitanju.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kom trenutku možete se obratiti HELPTIM-U.

Autor: Marija Radić