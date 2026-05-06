LOŠE VESTI: Identifikovan soj hantavirusa koji je izazvao SMRT PUTNIKA NA KRUZERU

Južnoafrički stručnjaci identifikovali su soj hantavirusa koji je izazvao infekciju i smrt troje putnika na kruzeru MV Hondijus.

"To je najopasniji oblik hantavirusa, sposoban da se prenosi sa čoveka na čoveka. Govorimo o soju hantavirusa iz Anda. To je jedini poznati soj koji se prenosi sa čoveka na čoveka", potvrdio je južnoafrički ministar zdravstva Aron Motsoaledi u govoru pred Odborom za zdravstvo Nacionalnog parlamenta, prenosi portal SA NEWS.

Ministar je dodao da je takav prenos virusa veoma redak i da se dešava samo preko veoma bliskog ličnog kontakta.

On je pozvao članove parlamenta i javnost da ne paniče, već da preduzmu neophodne mere predostrožnosti i dodao da južnoafričke zdravstvene vlasti čine sve što je moguće kako bi sprečile širenje hantavirusa u zemlji.

Potvrdio je da je u toku potraga za putnicima na letu od Svete Jelene do Johanesburga koji su bili u avionu sa holandskim državljaninom koji je preminuo od hantavirusa nekoliko sati nakon dolaska u Južnu Afriku, kao i da je jedan britanski državljanin evakuisan u kritičnom stanju sa broda "MV Hondius" i prevezen u bolnici u Johanesburgu.

Prema poslednjim podacima Svetske zdravstvene organizacije, hantavirus je otkriven kod sedam osoba sa broda MV Hondius, od kojih je njih troje preminulo.

Pre tri nedelje, kruzer pod holandskom zastavom isplovio je iz Ušuaje, u Argentini, ka svom konačnom odredištu, Kanarskim ostrvima.

Na brodu se nalazi oko 150 ljudi, uglavnom državljana Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Španije i Holandije, a među članovima posade je i jedan ruski državljanin.

Brod je trenutno na putu ka Kanarskim ostrvima nakon što mu je zabranjen pristup lukama na Zelenortskim Ostrvima.

Autor: S.M.