OVO NE SLUTI NA DOBRO: Smrtonosni virus otkriven i kod osobe koja nije bila na 'kruzeru smrti', oglasila se SZO

Situacija sa "kuzerom smrti" izmakla se kontroli. Svetska zdravstvena organizacija hitno traži 82 putnika s jednog leta, jer su možda bili izloženi opasnom i ponekad smrtonosnom hantavirusu koji hara kruzerom "MV Hondius".

Prema najnvijim informacijama, dogodilo se i prvo obolevanje osobe koja nije bila na holandskom "kruzeru" smrti, a reč je o francuskom državljaninu koji se zarazio hantavirusom nakon leta sa jednim od putnika s broda, pišu francuski mediji pozivajući se na izvor iz ministarstva zdravstva.

Slučaj je otkriven tokom praćenja kontakata zaraženih osoba, a kako navodi Skaj njuz, u toku su testiranja koja bi trebalo da potvrde da li se radi o soju virusa Andes, jedinoj vrsti hantavirusa koja se može prenositi među ljudima.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) hitno traži 82 putnika, jer su možda bili izloženi hantavirusu, te postoji opasnost da će ih proširiti dalje i zaraziti ljude po celom svetu.

Oboleli imaju simptome poput povišene temperature, probavnih tegoba, upale pluća i otežanog disanja.

Virus se inače prenosi kontaktom sa urinom, izmetom i slinom zaraženih glodavaca, ali SZO sumnja da je na brodu došlo i do prenosa s čoveka na čoveka, piše nemački Bild.

Dana 25. aprila žena koja je boravila na kruzeru prevezena je sa ostrva Svete Helene u Južnu Afriku, gde je u bolnici preminula od posledica hantavirusa.

Njen suprug i još jedna osoba takođe su ranije preminuli. Zbog toga SZO sada traži putnike leta 4Z132, jer su i oni možda bili u kontaktu sa zaraženom osobom.

Evakuacije s kruzera počele

U međuvremenu su s kruzera "MV Hondius" hitno evakuisane tri osobe.

Brod je hitno poslat na Tenerife, ali su tamošnje vlasti odbile da ga prime zahtevajući hitan sastanak s španskim premijerom Pedrom Sančezom.

Za sada je na brodu samo jedan lekar, ali se očekuje da će se na kruzer ukrcati još dvojica, jer je pomoć preko potrebna.

