SAD organizuju let za povratak svojih građana sa 'kruzera smrti': Oglasila se i Velika Britanija

Sjedinjene Američke Države organizuju let za repatrijaciju kako bi vratile američke putnike sa holandskog kruzera koji je pogođen epidemijom smrtonosnog soja hantavirusa, saopštio je u danas Stejt department SAD.

"Stejt department pažljivo prati epidemiju hantavirusa na holandskom kruzeru u Atlantskom okeanu i održava stalni kontakt sa osobljem kruzera, Amerikancima na brodu i međunarodnim i američkim zdravstvenim vlastima", rekao je portparol Stejt departmenta u saopštenju, prenosi Reuters.

Portparol je rekao i da su SAD spremne da pruže konzularnu pomoć čim brod stigne na Tenerife, u Španiji.

Na brodu se nalazi 17 američkih putnika, prema rečima operatera kruzera Oceanwide Expeditions.

Britanska vlada će takođe poslati avion za evakuaciju skoro 20 britanskih državljana, prenosi AP.

Svi zaraženi su testirani pozitivno na andsku varijantu virusa, koja se može prenositi sa osobe na osobu, dok se većina varijanti hantavirusa širi putem izmeta i urina glodara.

Britanska agencija za zdravstvenu bezbednost navela je da postoji sumnja da je treći britanski državljanin zaražen virusom i da se nalazi na Tristan da Kunja, udaljenom britanskom prekomorskom teritoriju u južnom Atlantskom okeanu, dok su druga dva hospitalizovana u Holandiji i Južnoj Africi.

Vlasti u Južnoj Africi rade na praćenju kontakata svih putnika koji su ranije sišli sa broda, sa posebnim fokusom na putnike sa leta Sveta Jelena-Johanesburg, dan nakon iskrcavanja putnika na ostrvu.

Autor: Marija Radić