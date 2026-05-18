Širi se epidemija! Ceo svet moli Putina samo za jedno: Hitno zvali Ruse da zaustave katastrofu, ovo može biti veoma loše

Ebola se ponovo pojavila u Ugandi, a Kampala je zbog novog žarišta zatražila pomoć od Rusije.

Rospotrebnadzor sada šalje stručnjake na teren, zajedno sa opremom i testovima za brzu dijagnostiku bolesti.

Ruski tim će, prema saopštenju službe, pomagati ugandskim zdravstvenim vlastima u epidemiološkoj istrazi - od praćenja kontakata do utvrđivanja kako se zaraza proširila. Ministarstvu zdravlja Ugande biće predati i testovi za ebolu koji su razvijeni i koriste se u Rusiji.

Kampali potrebna brza potvrda slučajeva

Rospotrebnadzor navodi da je pomoć upućena na zahtev Ugande. To znači da ruski stručnjaci ne dolaze samo kao posmatrači, već da bi na terenu trebalo da pomognu u proveri sumnjivih slučajeva, kontaktima zaraženih i organizaciji laboratorijske dijagnostike.

Kod ebole je brzina presudna. Dok se čeka potvrda, širi se krug ljudi koje treba proveriti, izolovati ili staviti pod nadzor. Zato su testovi, zaštitna oprema i ljudi sa iskustvom u radu sa opasnim infekcijama za Kampalu sada važni koliko i bolnički kapaciteti.

Rusija šalje i materijalnu pomoć

Osim medicinskog tima, Rospotrebnadzor će Ugandi poslati i materijalno-tehničku podršku. U paketu su testovi za otkrivanje ebole, koje ruske službe koriste u sopstvenom sistemu nadzora nad posebno opasnim infekcijama.

Za ugandske lekare to može da skrati vreme između sumnje i potvrde bolesti. A kada je reč o eboli, taj razmak često odlučuje da li će se žarište zadržati pod kontrolom ili će se lanac kontakata proširiti.

Ebola se prenosi kontaktom sa krvlju i drugim telesnim tečnostima zaraženih. Najopasnija je u bolnicama, porodicama i zajednicama gde se oboleli ne izdvoje na vreme, a zdravstveni radnici nemaju dovoljno zaštitne opreme.

Zato je ovaj ruski angažman za Ugandu pre svega praktična pomoć: ljudi, testovi i logistika za teren. Kampala sada pokušava da uhvati zarazu u ranoj fazi, a Rospotrebnadzor ulazi u taj posao kao dodatna podrška lokalnom zdravstvenom sistemu.

Autor: A.A.