SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KINU! Ima mrtvih, spasioci očajnički tragaju za nestalima: Zgrade se rušile kao kule od karata, evakuisano 7000 LJUDI (VIDEO)

Zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je rano jutros kineski region Guangsi.
Snažan zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je rano u ponedeljak jugozapadni kineski region Guangsi.
U gradu Liudžou život su izgubile dve osobe, dok je više od 7.000 stanovnika moralo da bude evakuisano. Operacije potrage i spasavanja su i dalje u punom jeku.
Bilans žrtava i oštećenja
Prema izveštajima kineske državne televizije CCTV i novinske agencije Sinhua, potvrđena su dva smrtna slučaja, dok se jedna osoba i dalje vodi kao nestala. Četiri osobe su hospitalizovane, ali na sreću, niko od njih nije zadobio povrede opasne po život.
🇨🇳 A 5.2 earthquake hits Liuzhou, China, and multiple buildings collapsed.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) 17. мај 2026.
Search and rescue teams are racing to find missing people right now.
Source: @AZ_Intel_ pic.twitter.com/RCkgfjeIJZ
Srušilo se 13 zgrada
Potres je prouzrokovao i značajnu materijalnu štetu, a državni mediji prenose da se u ranim jutarnjim časovima srušilo 13 zgrada.
Rescue operations are continuing in Liuzhou, China after a 5.2-magnitude earthquake struck the area overnight, causing several buildings to collapse.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) 18. мај 2026.
At least 3 people are missing, 4 were injured, and 13 buildings collapsed. pic.twitter.com/W5GOgWLdFP
Stanje infrastrukture
Nadležne službe su upozorile građane na poremećaje u železničkom saobraćaju, jer su u toku detaljne provere bezbednosti i integriteta pruga i prateće infrastrukture.
Uprkos razaranjima, telekomunikacije, elektroenergetska mreža, kao i snabdevanje vodom i gasom u pogođenom području funkcionišu normalno i bez prekida.
Autor: Jovana Nerić