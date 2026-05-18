SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KINU! Ima mrtvih, spasioci očajnički tragaju za nestalima: Zgrade se rušile kao kule od karata, evakuisano 7000 LJUDI (VIDEO)

Snažan zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je rano u ponedeljak jugozapadni kineski region Guangsi.

U gradu Liudžou život su izgubile dve osobe, dok je više od 7.000 stanovnika moralo da bude evakuisano. Operacije potrage i spasavanja su i dalje u punom jeku.

Bilans žrtava i oštećenja

Prema izveštajima kineske državne televizije CCTV i novinske agencije Sinhua, potvrđena su dva smrtna slučaja, dok se jedna osoba i dalje vodi kao nestala. Četiri osobe su hospitalizovane, ali na sreću, niko od njih nije zadobio povrede opasne po život.

🇨🇳 A 5.2 earthquake hits Liuzhou, China, and multiple buildings collapsed.



Search and rescue teams are racing to find missing people right now.



Source: @AZ_Intel_ pic.twitter.com/RCkgfjeIJZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 17. мај 2026.

Srušilo se 13 zgrada

Potres je prouzrokovao i značajnu materijalnu štetu, a državni mediji prenose da se u ranim jutarnjim časovima srušilo 13 zgrada.

Rescue operations are continuing in Liuzhou, China after a 5.2-magnitude earthquake struck the area overnight, causing several buildings to collapse.



At least 3 people are missing, 4 were injured, and 13 buildings collapsed. pic.twitter.com/W5GOgWLdFP — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 18. мај 2026.

Stanje infrastrukture

Nadležne službe su upozorile građane na poremećaje u železničkom saobraćaju, jer su u toku detaljne provere bezbednosti i integriteta pruga i prateće infrastrukture.

Uprkos razaranjima, telekomunikacije, elektroenergetska mreža, kao i snabdevanje vodom i gasom u pogođenom području funkcionišu normalno i bez prekida.

Autor: Jovana Nerić