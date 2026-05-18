Digitalno ratište danas je podjednako užareno kao i linije fronta, a prošlonedeljni talas dezinformacija koji je analizirao Centar za strateške komunikacije iz Ukrajine jasno pokazuje da Moskva ne bira sredstva u pokušaju da hakuje kolektivnu svest. Umesto pukog prenošenja vesti, svedočimo sofisticiranoj arhitekturi laži gde se balistički udari na civile pokušavaju zamaskirati narativima o "samouništenju", dok se kognitivni domen gađa fabrikovanim slikama koje za cilj imaju unutrašnju destabilizaciju Ukrajine.

Jedan od najmalicioznijih primera ove taktike je pokušaj da se odgovornost za razorne udare na stambene blokove u Kijevu prebaci na samu ukrajinsku stranu. Iako su forenzički podaci, satelitski snimci i nezavisni posmatrači nedvosmisleno potvrdili da je reč o ruskom projektilu, propaganda je aktivirala svoju mašineriju pokušavajući da ubedi javnost u tehnički apsurdnu tezu o "samonamernoj eksploziji". Ovakav pristup nije samo pokušaj izbegavanja pravne odgovornosti za ratne zločine, već i strateško sejanje sumnje koje treba da otupi oštricu međunarodne osude.

Istovremeno, ruski operativci su se duboko infiltrirali u sferu psihološkog ratovanja kroz digitalnu manipulaciju vizuelnog identiteta ukrajinskog Ministarstva odbrane. Kreiranjem lažnih bilborda koji navodno ismevaju mobilizaciju, Moskva cilja na najosetljiviju tačku svakog društva u ratu – odnos građanina i države. Eksperti iz SPRAVDI tima su brzo dešifrovali ove foto-montaže, ukazujući na odsustvo zvaničnih kodova identiteta, ali šteta koju ovakav vizuelni šum nanosi unutrašnjoj koheziji je primarni cilj svakog FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference) napada.

Geopolitička ravan nije ostala pošteđena, pa smo tako videli i pokušaj revizije događaja iz 2022. godine. Manipulisanjem izjavama koje su date u intervjuu sa Tuckerom Carlsonom, pokušalo se konstruisati uverenje da je Kijev bio spreman na teritorijalne ustupke Donbasa mnogo pre eskalacije. Ovakva distorzija stvarnosti, koju je kabinet predsednika oštro demantovao, služi da se u zapadnim prestonicama stvori privid o Ukrajini kao o partneru koji je "mogao sprečiti rat, ali nije hteo". To je opasna igra koja direktno udara na proces donošenja odluka o daljoj vojnoj pomoći.

Na operativnom nivou, ruski kanali su čak posegnuli za fantastikom, šireći glasine o diverzantskim grupama koje se navodno neprimetno kreću dnom presušenog Kakhovskog rezervoara. Stručnjaci iz Odbrambenih snaga juga, u saradnji sa Stratcom centrom, brzo su podsetili na osnovne zakone vojne geografije – muljeviti i neprohodni teren rezervoara čini takve pokrete nemogućim. Svrha ovog mita bila je jasna: izazvati paniku u Nikopolju i primorati ukrajinske snage da troše resurse na fantomske pretnje.

Konačno, najzastrašujući je volumen koordinisane kampanje o navodnom kršenju primirja, gde je u samo jednom danu zabeleženo preko šest hiljada materijala na stotinama stranih resursa. Ova "poplava laži" ima za cilj da kvantitetom nadomesti nedostatak dokaza, pokušavajući da od žrtve napravi agresora pred očima globalne javnosti. U svetu gde se istina često gubi u šumu botova i algoritama, rad centara poput SPRAVDI postaje ključna linija odbrane koja čuva integritet informacija i omogućava nam da vidimo kroz dimnu zavesu hibridnog rata.

