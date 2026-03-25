Zelenski oštro nakon napada na crkvu i porodilište: 'Rusija nema nameru da okonča ovaj rat'

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da masovni ruski napadi na civilne ciljeve, uključujući crkvu u Lavovu i porodilište u Ivano-Frankivsku, jasno pokazuju da Moskva ne planira prekid neprijateljstava.

On je uputio oštre kritike međunarodnoj zajednici zbog, kako kaže, nedovoljnog pritiska i delimičnog ublažavanja sankcija Rusiji.

Napadi na civilnu infrastrukturu

Zelenski je u svom obraćanju istakao da su ruske snage koristile iranske dronove „šahed“, dodatno unapređene u Rusiji, za udare na zapad zemlje.

„Iranski 'šahedi' pogodili su crkvu u Lavovu – to je potpuno perverzno, i samo neko poput Putina može u tome uživati. U Ivano-Frankivsku je oštećeno porodilište. Razmere današnjeg napada jasno ukazuju na to da Rusija nema nameru da zaista okonča ovaj rat“, poručio je Zelenski.

Kritika zbog ublažavanja sankcija

Poseban akcenat u obraćanju stavljen je na ekonomsku stranu sukoba. Zelenski tvrdi da su „signali“ koji se šalju Moskvi trenutno kontraproduktivni i da zapravo ohrabruju dalju agresiju.

Prema njegovim rečima, delimično ublažavanje sankcija direktno finansira rusku ratnu mašineriju. On procenjuje da će Rusija, samo na osnovu nedavnih promena u režimu sankcija, zaraditi najmanje dve milijarde dolara u periodu od svega nekoliko nedelja.

Pitanje iranske saradnje i uslovi za mir

Ukrajinski lider je upozorio i na širi regionalni kontekst, naglašavajući da Rusija pomaže iranskom režimu u sprovođenju udara širom Bliskog istoka. Zaključak je, prema njemu, „samoponirući“: bez dodatnog i snažnog pritiska, kao i značajnih ruskih gubitaka na frontu, Moskva neće osetiti potrebu da se vrati pregovorima.

„Pritisak trenutno očigledno nedostaje. Naprotiv, postoje signali koji podstiču Rusiju da nastavi sa onim što radi godinama, samo uz povećanu agresivnost,“ zaključio je predsednik Ukrajine, pozivajući saveznike na hitnu reakciju kako bi se sprečila dalja eskalacija koja je „opasna za sve“.