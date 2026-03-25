AKTUELNO

Svet

ZELENSKI: Rusija još ne pokazuje stvarni pomak ka miru

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky ||

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija i dalje ne pokazuje stvarni pomak ka miru, pozivajući se na izveštaj ukrajinskog pregovaračkog tima koji se vratio iz Sjedinjenih Američkih Država.

Kako je danas preneo Ukrinform, Zelenski je u sinoćnom video-obraćanju javnosti rekao da pregovori za sada nisu doneli konkretan napredak.

- Danas je stigao izveštaj našeg pregovaračkog tima, koji se vratio iz Sjedinjenih Američkih Država. Nažalost, još uvek nema pravog pomaka - Rusija ne želi da ide ka miru - naveo je Zelenski.

On je istakao da je važno da Ukrajina, SAD i evropski saveznici učine sve kako bi Moskvu podstakli na diplomatiju, umesto, kako je rekao, na ostvarivanje prihoda od nafte i kupovinu vremena za nove napade.

Zelenski je naglasio da je cilj Ukrajine "pouzdan mir" i poručio da će ta zemlja odgovoriti na napade.

Prema njegovim rečima, za zaustavljanje rata i rešavanje ključnih pitanja u pregovaračkom procesu potrebni su sastanci na nivou državnih lidera.

Autor: Iva Besarabić

#Donald Tramp

#Rusija

#SAD

#Ukrajina

#Vladimir Putin

#Volodimir Zelenski

POVEZANE VESTI

