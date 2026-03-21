'SITUACIJA SE ZAKOMPLIKOVALA ZBOG IRANA' Oglasio se Zelenski nakon sastanka ukrajinske delegacije sa Trampovim zetom i Vitkofom: Otkriven glavni uslov za kraj rata

Ukrajinska delegacija održala je danas sastanak sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, a razgovori će biti nastavljeni sutra, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i poručio da je za sve važno da se diplomatija nastavi.

"Važno je za sve nas u svetu da se diplomatija nastavi i da pokušavamo da okončamo ovaj rat - rat Rusije protiv Ukrajine. Nikome nije potreban rat. Timovi će nastaviti da komuniciraju sutra", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, najvažnije je da se razume koliko je ruska strana spremna da ide do pravog kraja rata i koliko su spremni da to urade pošteno i dostojanstveno.

Today, our team met with Steve Witkoff and Jared Kushner in the United States. This is important for the whole world: diplomacy continues, and we are working to end Russia’s war against Ukraine. No one wants this war. The teams will continue discussions tomorrow.



"Pogotovo sada, kada su se geopolitički problemi samo povećali zbog iranske situacije", zaključio je ukrajinski lider.

Delegacije Ukrajine danas je stigla u Majami na Floridi na pregovore sa predstavnicima SAD.

Ukrajinski tim čine sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, šef kabineta predsednika Ukrajine Kirilo Budanov, prvi zamenik šefa predsedničke administracije Sergej Kislica i šef parlamentarne frakcije "Sluge naroda" David Arahamija.

Američku stranu predstavljaju specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i zet predsednika SAD Donalda Trampa Džared Kušner.

Autor: Iva Besarabić