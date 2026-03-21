'SITUACIJA SE ZAKOMPLIKOVALA ZBOG IRANA' Oglasio se Zelenski nakon sastanka ukrajinske delegacije sa Trampovim zetom i Vitkofom: Otkriven glavni uslov za kraj rata

Ukrajinska delegacija održala je danas sastanak sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, a razgovori će biti nastavljeni sutra, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i poručio da je za sve važno da se diplomatija nastavi.

"Važno je za sve nas u svetu da se diplomatija nastavi i da pokušavamo da okončamo ovaj rat - rat Rusije protiv Ukrajine. Nikome nije potreban rat. Timovi će nastaviti da komuniciraju sutra", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, najvažnije je da se razume koliko je ruska strana spremna da ide do pravog kraja rata i koliko su spremni da to urade pošteno i dostojanstveno.

"Pogotovo sada, kada su se geopolitički problemi samo povećali zbog iranske situacije", zaključio je ukrajinski lider.

Delegacije Ukrajine danas je stigla u Majami na Floridi na pregovore sa predstavnicima SAD.

Ukrajinski tim čine sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, šef kabineta predsednika Ukrajine Kirilo Budanov, prvi zamenik šefa predsedničke administracije Sergej Kislica i šef parlamentarne frakcije "Sluge naroda" David Arahamija.

Američku stranu predstavljaju specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i zet predsednika SAD Donalda Trampa Džared Kušner.

Autor: Iva Besarabić

