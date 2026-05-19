PUCNJAVA U ŠPANIJI! Dve osobe poginule, četiri ranjene, među njima beba

Napadač koji je u opštini El Ehido u španskom gradu Almeriji kasno sinoć ubio dve, a ranio četiri osobe, uključujući dvoje maloletnika, predao se policiji, preneli su danas španski mediji.

U ovoj pucnjavi ubijene osobe su roditelji napadača.

Izvori iz španske Civilne garde su potvrdili da jedno od povređene dece koje je u kritičnom stanju, ima sedam meseci i da je reč o sinu počinioca, prenosi dnevnik El Pais.

Ranjeno je i dvogodišnje dete, dok su drugo dvoje jedna žena koja je u teškom stanju i šezdesetogodišnji muškarac.

Hitna služba Andaluzije primila je nekoliko poziva u ponedeljak oko 23.15 o pucnjavi u oblasti El Kanaliljo, u opštini El Ehido.

Veliki broj pripadnika lokalne policije, nacionalne policije i Civilne garde poslati su na lice mesta, a Civilna garda je rasporedila i pripadnike svoje Grupe za brzo dejstvo (GAR) i preuzela istragu.



