Bilans napada dvojice tinejdžera na džamiju u San Dijegu - petoro mrtvih (VIDEO)

Najmanje tri osobe, uključujući pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Dijegu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad su izvršila samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje.

"Nije bilo konkretne pretnje upućene Islamskom centru San Dijega, ali su vlasti pronašle dokaze da su osumnjičeni koristili retoriku mržnje", rekao je šef policije San Dijega Skot Vol, ali je odbio da pruži više detalja, prenosi AP.

Pre napada, policajci su već tražili jednog od tinejdžera, jer je njegova majka pozvala policiju zabrinuta da je njen sin samoubilački nastrojen i da je pobegao, a iz kuće su nestali oružje i njen automobil, saopšteno je iz policije Potraga je postala još hitnija kada je policija saznala da je maloletnik sa svojim drugom izašao obučen u kamuflažnu odeću.

Dok su policajci nastavljali da ispituju majku o mestima gde bi se tinejdžeri mogli nalaziti, stigli su izveštaji o pucnjavi u džamiji. Među ubijenima je bio i čuvar džamije, za koga policija veruje da je odigrao ključnu ulogu u sprečavanju napadača da počine mnogo gori zločin.

Autor: Jovana Nerić