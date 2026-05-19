HOROR U SAN DIJEGU! U PUCNJAVI PRED DžAMIJOM TROJE MRTVIH Osumnjičeni tinejdžeri pronađeni mrtvi NA ORUŽJU ISPISALI UŽASNE PORUKE

Dvojica tinejdžera osumnjičenih za pucnjavu u džamiji u San Dijegu pre napada su po svom oružju ispisali poruke mržnje, saopštila je policija.

Tinejdžeri, koji se sumnjiče da su ubili tri osobe ispred džamije, pronađeni su mrtvi, a veruje se da su pucali sami u sebe nakon krvoprolića u bogomolji. Osumnjičeni su identifikovani kao Kejn Klark (17) i Kaleb Vaskes (18), prema navodima NBC News.

Zvaničnici su rekli da su poruke mržnje bile ispisane na jednom od oružja korišćenih u napadu.

Rođaci Kejna Klarka su u šoku zbog zločina i kažu da je bio "dobro dete". Njegovi baba i deda, Debora i Dejvid Klark su rekli da "pokušavaju da shvate šta se dogodilo i da im je veoma žao zbog svega".

Klarkov poznanik sa časova rvanja, koji nije želeo da bude imenovan, rekao je da je Klark nastavu pohađao od kuće i da je pokušavao da stekne prijatelje i "uklopi se u tim".

"Delovao je kao dobro dete", rekao je mladić koji je Klarka poznavao sa treninga.

"Nije delovao kao neko ko bi ovo mogao da uradi", rekao je mladić.

Istakao je da nikad Klarka nije čuo da ima islamofobične i rasističke izjave, kao i da ga nikad nije video nasilnog.

"On je bio klinac koji je pokušavao da se uklopi. Uvek je davao sve od sebe, pokušavao je da se uklopi, da stekne prijatelje", rekao je sagovornik.

Vlasti su na konferenciji za novinare u ponedeljak uveče saopštile da je policija prvo primila poziv o "odbeglom maloletniku".

Majka jednog od tinejdžera prijavila je da je njen sin suicidan i da nedostaje nekoliko komada njenog oružja.

Takođe je pronašla poruku koju je njen sin ostavio iza sebe.

"To je počelo da ukazuje na širu sliku procene pretnje", rekao je šef policije Skot Vol.

Policija je opisala oba tinejdžera kao momke obučene u "maskirne uniforme“ i naveli su da su koristili BMW X1 SUV iz 2018. godine. Jedan policajac je preko radio-veze rekao da oružje "ukradeno iz kuće" uključuje pištolj kalibra 9 mm, sačmaricu i mini 14.

Istražitelji su rekli da istražuju i antiislamske natpise koji su pronađeni unutar vozila.

Jedan od ubijenih u masakru bio je Amin Abdulah, radnik obezbeđenja i otac osmoro dece.

Njegov prijatelj Anis Faradž, takođe radnik obezbeđenja u džamiji koji tog dana nije radio, opisao je događaj kao šokantan i potvrdio da je Amin čuvar koji je poginuo. Vol rekao je da su Amin i njegovi postupci pomogli da se spreči još smrtonosniji napad.

"Njegovi postupci bili su herojski i on je nesumnjivo danas spasao živote", rekao je Vol.

Snimci iz helikoptera prikazali su naoružane specijalce okupljene ispred zgrade, dok je jedna neidentifikovana osoba ležala u lokvi krvi.

Imam džamije potvrdio je da nijedno dete nije povređeno tokom pucnjave. Bogomolja je takođe dom škole Al Rašid. Školu pohađaju deca od vrtića do trećeg razreda.

"Cela škola je bezbedna. Sva deca, svo osoblje i nastavnici su bezbedni van Islamskog centra", rekao je imam Taha Hasan u video-obraćanju na Fejsbuku.

"Imamo nekoliko žrtava, još nije potvrđeno. Trenutno nema pretnje, ali želimo da se svi drže podalje od Islamskog centra San Dijega", naveo je imam.

Autor: Jovana Nerić