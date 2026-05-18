UZNEMIRUJUĆE! Prvi SNIMAK masovne PUCNJAVE u džamiji u San Dijegu, broje se MRTVI, jake policijske snage na licu mesta (VIDEO)

U džamiji u San Dijegu danas oko podne po lokalnom vremenu došlo je do masovne pucnjave.

Na lice mesta upućene su jake policijske snage koje su blokirale čitavo područje, dok lokalni mediji prenose da u napadu ima mrtvih i ranjenih.

Policija je pozvala lokalno stanovništvo da izbegava ovo područje, a oglasio se i gradonačelnik ovog grada na Zapadnoj obali SAD.

Na društvenim mrežama je objavljen izuzatno unemirujući snimak koji je načinjen iz vazduha i koji možete pogledati na vlastitu odgovornost OVDE!

Guverner Kalifornije Gevin Njusom takođe se oglasio o pucnjavi, napisavši:

"Zahvalni smo prvim pripadnicima službi koji su izašli na lice mesta i koji rade na zaštiti zajednice i pozivamo sve da slede uputstva lokalnih vlasti.“

Islamski centar San Dijega je najveća džamija u okrugu San Dijego sa oko 5.000 članova u svojoj kongregaciji.

Autor: Iva Besarabić