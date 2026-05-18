PUCNJAVA U DŽAMIJI U SAN DIJEGU: Broje se MRTVI i ranjeni, policija blokirala područje

U džamiji u San Dijegu na Zapadnoj obali SAD došlo je do pucnjave!
Prema nepotvrđenim informacijama ima mrtvih i ranjenih, preneli su lokalni mediji. Na terenu su jake policijske snage koje su blokirale čitavo područje.
Strelac je otvorio vatru u Islamskom centru San Dijega oko 11:40 časova po pacifičkom vremenu u ponedeljak ujutru, prema policijskoj upravi San Dijega.
Vlasti su pozvale javnost da izbegava to područje i zatvorile su delove međudržavnog puta 805 u blizini Balboa avenije zbog policijske aktivnosti, prema ABC 10News.
Autor: Iva Besarabić