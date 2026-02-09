PUCNJAVA U ŠKOLI, IMA RANJENIH! Stigle jake policijske snage, pogođen dečak star 16 godina! Prvi snimci napada u Merilendu (VIDEO)

U jednoj srednjoj školi u Merilendu došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen 16-godišnji dečak.

Zvaničnici Merilenda saopštili su da se u ponedeljak popodne dogodila pucnjava u jednoj srednjoj školi. Kako se navodi, najmanje jedna osoba je pogođena iz vatrenog oružja.

Pucnjava se dogodila u "Thomas S. Wootton High School", koja je odmah stavljena u lokdaun. Na licu mesta su jake policijske snage. Prema navodima, ranjen je dečak koji ima oko 16 godina.

JUST IN: A SUSPECT has been detained by Montgomery County Police SAT (Special Assignments Team) officers near the scene of Wootton High School in Rockville, Maryland.



We’re headed to the location of the stop now. 🚨 pic.twitter.com/oeeRxE6g9A — The DC MD VA Live (@TheDMVLive) 09. фебруар 2026.

Vlasti su saopštile da su svi putevi koji vode do škole trenutno zatvoreni. Roditeljima se savetuje da odu do obližnje škole Robert Frost Middle School, na adresi 9201 Scott Drive, koja je određena kao mesto za okupljanje.

A teen boy has been shot INSIDE of Wootton High School in Rockville, Maryland 🚨



The boy, approximately 16 years old, was shot once in the upper body.



Search remains ongoing for the gunman; Prince George’s County Police’s GUARDIAN 🚁 up assisting Montgomery County Police… pic.twitter.com/ydsMapsDnt — The DC MD VA Live (@TheDMVLive) 09. фебруар 2026.

Kako javlja ABC, jedna osoba je uhapšena zbog sumnje da je umešana u incident.

Autor: A.A.