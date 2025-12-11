PINK.RS NA LICU MESTA: Ovde je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen mladić, otkrivamo i šta je prethodilo obračunu u Obrenovcu (FOTO+VIDEO)

Danas oko 12 i 30 sati došlo je do pucnjave u centru Obrenovca u kojoj je upucana jedna osoba.

Kako smo ranije pisali, do pucnjave je došlo u Obrenovcu kod jednog restorana u centru grada, iz vatrenog oružja je ranjen jedan muškarac i on je odmah prevezen u Urgentni centar.

Kako saznajemo, on je upucan u noge i stomak.

Potraga za počiniocem je u toku, a istraga ovog slučaja je intenzivna.

Kako saznajemo, ranjeni mladić bio je u društvu Filipa Radovanovića (28).

Prema najnovijim informacijama, Filip i njegov drug su nameravali da parkiraju automobil ispred jednog objekta, na prostoru koji je navodno u privatnom vlasništvu.

Došlo je do sukoba između osobe iz tog objekta i njih dvojice, koji je kulminirao upotrebom pištolja. Jedan muškarac je ranjen u stomak i noge i prevezen u UC.

Autor: M.R.