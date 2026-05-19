URUŠILA SE ZGRADA U NEMAČKOJ! Tri osobe se vode kao nestale: Ispod ruševina pronađeno nešto veoma opasno!

Tri osobe i dalje su se vodile kao nestale rano u utorak nakon što se stambena zgrada urušila u istočnonemačkom gradu Gerlicu, dok vlasti istražuju moguću eksploziju gasa kao uzrok nesreće, saopštila je policija, prenosi dpa.

Dve od pet osoba koje su prvobitno prijavljene kao nestale pronađene su ubrzo nakon ponoći i nisu povređene, rekla je portparolka policije. Spasilačke ekipe nastavile su potragu tokom noći za mogućim žrtvama zarobljenim ispod ruševina.

Višespratna zgrada srušila se u blizini železničke stanice u Gerlicu u ponedeljak uveče. Policija je saopštila da tri osobe i dalje nisu dostupne i da su možda bile u zgradi u trenutku njenog urušavanja.

Vlasti su navele da je u stambenom bloku možda došlo do eksplozije gasa, iako tačan uzrok urušavanja još nije utvrđen. Spasioci su morali da rade veoma oprezno jer je gas nastavio da curi na mestu nesreće. Portparolka je rekla da je curenje locirano ispod ruševina i da trenutno ne može da bude sanirano iz tehničkih razloga.

Dodala je da se merni uređaji neprekidno koriste za praćenje koncentracije gasa u vazduhu, ali da se ne očekuje nova eksplozija.

Muškarac koji strahuje da su njegova supruga i rođaka možda zatrpane pod ruševinama rekao je za dpa da je čuo eksploziju dok je kupovao u obližnjem supermarketu. Njih troje su ranije tog dana stigli da odsednu u apartmanu za odmor koji se nalazio u zgradi, rekao je on. Kada se vratio iz supermarketa, na mestu gde je zgrada stajala zatekao je samo ogromnu gomilu ruševina.

Područje oko mesta nesreće evakuisano je i ograđeno nakon incidenta. Na teren su upućeni policija, vatrogasci i timovi za reagovanje u katastrofama.

Prema navodima policije, u zgradi su bili i stanovi za iznajmljivanje i apartmani za odmor.

Gradska služba za javni red saopštila je da je objekat bio u vlasništvu stambene kompanije KommWohnen, podružnice grada Gerlica.



Autor: Jovana Nerić