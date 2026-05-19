1.000 pripadnika policije u Lionu u velikoj operaciji protiv trgovine narkoticima

Oko hiljadu pripadnika francuske policije i nacionalne žandarmera je mobilisano danas u okviru velike operacije protiv trgovine drogom u gradu Lionu i departmanu Rona, preneli su danas francuski mediji.

"U Lionu, trećem po veličini gradu u Francuskoj, nasilje povezano sa narkoticima u poslednje vreme se intenziviralo. Zbog toga je u Lionu i njegovim predgrađima za danas planirano više od 200 ciljanih policijskih operacija i provera", saopštila je prefektura, prenosi dnevni list Figaro.

Prefektura je saopštila da su Lion i njegova predgrađa doživeli tokom poslednjih nekoliko meseci značajan porast nasilja i zastrašivanja podstaknutih rivalstvima između narko-dilera koji se sukobljavaju ne uzimajući u obzir rizike za lokalno stanovništvo.

Prema rečima novog prefekta departmana Rona vraćanje mira na ulice Liona biće glavni prioritet za lokalne vlasti i borba protiv pritisaka i aktivnosti koje uništavaju porodice i izoluju čitava naselja.

"Od početka godine, na širem području grada Liona zabeležili smo nešto manje od 70 prijava zbog zastrašivanja, dok je tokom cele 2025. godine evidentiran 71 takav incident", upozorio krajem prošle nedelje i francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.