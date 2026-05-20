SVET U PANICI ZBOG NOVOG VIRUSA: Za ovaj opasan soj NE POSTOJI VAKCINA, hitno proglašena vanredna situacija!

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO), dr Tedros Adhanom Gebrejesus, izdao je dramatično upozorenje povodom nove, smrtonosne epidemije ebole koja hara Demokratskom Republikom Kongo i Ugandom. Prema njegovim rečima, brzina i razmere širenja ovog virusa "zahtevaju ozbiljnu zabrinutost" celog sveta, prenosi američki CNN.

Bilan je već sada alarmantan: sumnja se da je više od 130 ljudi preminulo, dok je zabeleženo preko 500 sumnjivih slučajeva. Zbog ozbiljnosti situacije, šef SZO je proglasio vanrednu situaciju za javno zdravlje od međunarodnog značaja.

Ono što najviše plaši lekare jeste činjenica da je epidemiju izazvao takozvani "Bundibugijo" (Bundibugyo) soj ebole — mutacija virusa za koju trenutno ne postoje odobreni lekovi, niti vakcina!

Rat, haos i više od 100.000 izbeglica: Virus stigao u velike gradove

Zdravstveni radnici na terenu vode lavovsku borbu, ali su im ruke vezane zbog ratnih sukoba koji besne u pogođenim regionima. Najgora situacija je u zabačenoj kongoanskoj provinciji Ituri, gde je zbog sukoba sa pobunjenicima više od 100.000 ljudi napustilo svoje domove.

Najveća opasnost: Masovno kretanje preplašenog naroda i stotine hiljada izbeglica drastično povećavaju rizik od eksplozivnog širenja zaraze.

Da stvar bude gora, ebola je već ušla u velike urbane centre i milionske gradove kao što su Kampala (glavni grad Ugande), Goma i Bunja. Zabeleženo je i da se virus širi unutar samih bolnica, a među preminulima ima i medicinskih radnika koji su lečili prve pacijente.

Kako se prenosi i koji su simptomi?

Ebola je jedna od najsmrtonosnijih bolesti poznatih čovečanstvu, sa prosečnom stopom smrtnosti od čak 50%. Prema podacima Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC), virus se prenosi:

Direktnim kontaktom sa telesnim tečnostima zaražene osobe.

Preko kontaminiranih materijala (posteljina, odeća).

Kontaktom sa telom osobe koja je preminula od ebole.

Lekari upozoravaju da bolest počinje simptomima koji liče na jak grip — povišena temperatura, ekstremni umor, bolovi u mišićima i glavobolja. Nakon toga nastupaju povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, kao i otkazivanje funkcija bubrega i jetre. U najtežim fazama dolazi do unutarnjeg i spoljašnjeg krvarenja, uključujući krvarenje iz desni i krv u stolici.

"Stvarni broj zaraženih je daleko veći"

Stručnjaci širom sveta upozoravaju da je reakcija zakasnila. Prvi testovi u gradu Bunja pokazali su negativne rezultate jer su laboratorije tražile uobičajeni "Zair" soj ebole, ne shvatajući da je reč o retkoj i opasnijoj "Bundibugijo" varijanti. Zbog toga je virus nedeljama kružio ispod radara.

"Nema sumnje da je situacija verovatno mnogo gora nego što nam se u ovom trenutku čini. Sumnjam da je stvarni broj zaraženih daleko veći od onoga što se zvanično prijavljuje", izjavio je za CNN dr Krejg Spenser, epidemiolog koji je i sam preživeo ebolu tokom velike epidemije u Zapadnoj Africi pre deset godina, kada je preminulo preko 11.000 ljudi.

Amerika šalje timove za katastrofe, hitno promenjena pravila za putovanja

Sjedinjene Američke Države su odmah reagovale i poslale specijalni tim za katastrofe (DART) u Kongo i Ugandu kako bi pokušali da obuzdaju žarište. Istovremeno, Vašington je aktivirao vanredne zakone i zabranio ulazak u zemlju putnicima iz pogođenih regiona, nakon što je jedan američki državljanin u Kongu testiran pozitivno na ovaj virus (on je hitno transportovan na lečenje u Berlin).

Američki Stejt department izdao je najviše upozorenje i apelovao na svoje građane da u potpunosti izbegavaju putovanja u Demokratsku Republiku Kongo, Ugandu i Južni Sudan, kao i da ozbiljno razmisle pre nego što krenu u Ruandu. Dok se svet pribojava reprize crnog scenarija iz 2014. godine, zdravstveni radnici u Africi pokušavaju da u hodu razviju eksperimentalnu terapiju antitelima koja bi mogla da zaustavi ovu smrtonosnu bolest.

Autor: D.S.