ISTORIJSKI SAMIT U PEKINGU: Si Đinping i Putin poslali moćnu poruku svetu – Zajedno rušimo zakon džungle i unilateralizam!

Kineski predsednik Si Đinping primio je danas u Pekingu ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je doputovao u dvodnevnu zvaničnu posetu Kini. Tokom zvaničnih razgovora u Velikoj sali naroda, kineski lider je poručio da Kina i Rusija, kao vodeće globalne sile i stalne članice Saveta bezbednosti UN, moraju zajedničkim snagama da izgrade pravedniji i razumniji sistem globalnog upravljanja.

Kako prenosi ruska agencija RIA Novosti, Si Đinping je naglasio da odnosi između Moskve i Pekinga donose preko potrebnu stabilnost i predvidljivost u trenutni "haotični svet".

"Hrabri dok oko nas besne olujni oblaci"

Kineski predsednik je Putina nazvao svojim "dugogodišnjim prijateljem" i istakao da su vekovne veze i dobrosusedski odnosi duboko ukorenjeni u srcima oba naroda. U trenutku kada su na globalnoj sceni podele i unilateralizam očigledni, partnerstvo dve zemlje predstavlja stub odbrane međunarodne pravde.

Upozorenje na opasnost: "Trenutna međunarodna situacija prolazi kroz ozbiljne promene i svet se suočava sa opasnošću povratka zakonu džungle", dramatično je upozorio Si Đinping, podsećajući na važnost Sporazuma o dobrosusedstvu koji su dve zemlje potpisale pre 25 godina.

Si je dodao da su Rusija i Kina pokazale neverovatnu hrabrost "da ostanu mirne čak i kada oko njih besne olujni oblaci", zahvaljujući čvrstom političkom poverenju. Tokom razgovora, kineski lider se osvrnuo i na situaciju na Bliskom istoku, poručivši da je hitan i potpun prekid neprijateljstava u tom regionu imperativ, a da je obnavljanje sukoba apsolutno neprihvatljivo.

Moskva poslala najjači tim: Razgovori iza zatvorenih vrata i čaj sa Sijem

Vladimir Putin je jutros u Pekingu dočekan uz najviše državne počasti i topovsku paljbu na Trgu Tjenanmen. Dvojica lidera su najpre održala privatan sastanak iza zatvorenih vrata, gde su razgovarali o "najvažnijim i najosetljivijim pitanjima", nakon čega su pregovori nastavljeni u proširenom sastavu sa delegacijama.

Koliko je ova poseta važna za Kremlj govori i sastav ruske delegacije koji je doputovao u Peking, a u kojoj se nalaze ključni ljudi ruske države i ekonomije, prenosi britanski BBC:

Politički vrh: Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i nekoliko potpredsednika vlade.

Finansije i odbrana: Ministar finansija Anton Siluanov, guvernerka Centralne banke Elvira Nabiulina i zamenik ministra odbrane Vasilij Osmakov.

Energetski giganti: Šefovi "Rosnjefta" i "Gasproma", Igor Sečin i Aleksej Miler.

Prema zvaničnoj agendi, nakon potpisivanja serije dokumenata i zajedničkog saopštenja o jačanju strateške saradnje, predsednik Putin će imati sastanak sa kineskim premijerom Li Ćijangom. Dan pun napornih diplomatskih aktivnosti dvojica lidera će završiti na svečanom večernjem prijemu, nakon čega je planiran neformalni razgovor uz čaj.

Autor: D.S.